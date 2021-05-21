快訊

配合疫調 環球購物中心桃園A8閉館2天大消毒

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／道奇再生工廠！ 普荷斯敲出轉隊首轟

聯合新聞網 / 綜合報導
普荷斯（Albert Pujols）敲出轉戰道奇首轟。 路透社
普荷斯（Albert Pujols）敲出轉戰道奇首轟。 路透社

轉戰道奇延續職業生涯的老將普荷斯Albert Pujols），今(21)日面對響尾蛇之戰，擔任先發6棒一壘手，轟出轉隊後首支全壘打，也是普荷斯生涯第668轟。

2局下道奇史密斯(Will Smith)先靠著內野安打上壘，輪到普荷斯上場打擊，1好球後瞄準凱利（Merrill Kelly）的90英哩卡特球，擊出右外野375英呎2分全壘打，幫助道奇打破鴨蛋，響尾蛇6上雖由艾斯柯巴（Eduardo Escobar）2分砲追平，但前次靠普荷斯送回本壘的史密斯，這次決定自己來，再以陽春砲讓道奇重新取得領先，最終也是勝利打點，道奇以3比2氣走響尾蛇。

根據《ESPN Stats & Information》，41歲又124天的普荷斯是自2003年44歲的大聯盟盜壘紀錄保持人韓德森（Rickey Henderson）後，最年長打出全壘打的道奇球員，此外這發全壘打也是普荷斯生涯第3256支安打，超越墨瑞（Eddie Murray）獨居生涯安打榜第13位。

普荷斯 Albert Pujols 道奇

延伸閱讀

找到被低估的價值 道奇簽下普荷斯一切合理

MLB／轉戰道奇尚無退休計畫 普荷斯：油箱還有油

MLB／普荷斯的傳奇生涯還沒結束 1年合約前進道奇

再會了普荷斯！大聯盟神獸默默退役下場猶如中職張泰山

相關新聞

MLB／久違了長打 張育成隔41天再敲二壘安

效力印地安人隊的台灣野手張育成今天代守上場，對雙城隊之戰8局下掌握打擊機會，敲出中右外野深遠二壘打，中斷個人連13打數無...

MLB／大谷累了嗎？ 投打皆低潮

天使隊日籍好手大谷翔平累了嗎？前天才先發投了4.2局，昨天面對雙重賽只休息一場，另一場3打數都吞K，球速下滑加上先發隔日...

MLB／狄葛隆復健賽3局8K虐菜 紅雀1A官方推特喊救命

日前因右下背部不適而進入傷兵名單的大都會塞揚王牌狄葛隆（Jacob deGrom），今面對棕櫚灘紅雀(紅雀1A球隊)展開復健賽，小試身手主投3局狂飆8次三振，最快球速來到102英哩(約164公里)，帶

MLB／「賓士哥」遭報復卻無作為 沙胖批拉魯沙不配當教練

白襪73歲老教頭拉魯沙（Tony La Russa）日前才因「賓士哥」梅瑟德斯（Yermin Mercedes）觸犯棒球潛規則，公開痛斥這位超級新星，不僅遭到自家球員極力反對，昔日洋基名投沙巴西亞（C

MLB／馬多納多開轟 助太空人超越運動家美聯西區登頂

包括1發兩分砲在內，馬多納多今天打進3分打點，幫助美國職棒大聯盟MLB太空人8比4擊敗運動家，躍上美國聯盟西區龍頭寶座

MLB／道奇再生工廠！ 普荷斯敲出轉隊首轟

轉戰道奇延續職業生涯的老將普荷斯（Albert Pujols），今(21)日面對響尾蛇之戰，擔任先發6棒一壘手，轟出轉隊後首支全壘打，也是普荷斯生涯第668轟。 2局下道奇史密斯(Will Smit

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。