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MLB／道奇再生工廠！ 普荷斯敲出轉隊首轟
轉戰道奇延續職業生涯的老將普荷斯（Albert Pujols），今(21)日面對響尾蛇之戰，擔任先發6棒一壘手，轟出轉隊後首支全壘打，也是普荷斯生涯第668轟。
2局下道奇史密斯(Will Smith)先靠著內野安打上壘，輪到普荷斯上場打擊，1好球後瞄準凱利（Merrill Kelly）的90英哩卡特球，擊出右外野375英呎2分全壘打，幫助道奇打破鴨蛋，響尾蛇6上雖由艾斯柯巴（Eduardo Escobar）2分砲追平，但前次靠普荷斯送回本壘的史密斯，這次決定自己來，再以陽春砲讓道奇重新取得領先，最終也是勝利打點，道奇以3比2氣走響尾蛇。
根據《ESPN Stats & Information》，41歲又124天的普荷斯是自2003年44歲的大聯盟盜壘紀錄保持人韓德森（Rickey Henderson）後，最年長打出全壘打的道奇球員，此外這發全壘打也是普荷斯生涯第3256支安打，超越墨瑞（Eddie Murray）獨居生涯安打榜第13位。
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