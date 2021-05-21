MLB／無安打比賽激增 道奇克蕭：這不是好事

上半季大聯盟已出現6場無安打比賽，僅差1次追平現代棒球單季最多無安打比賽的紀錄，這讓道奇王牌左投克蕭(Clayton Kershaw)頗有微詞，直言過多無安打比賽對棒球並不是好事。

身為三屆塞揚獎得主的克蕭，曾在2014年面對洛磯的比賽投出無安打。按照目前進度，本季非常有可能一舉超越先前保持的單季7場無安打比賽紀錄，昨(20)日洋基先發投手克魯柏（Corey Kluber）投出本月第3度無安打比賽後，克蕭受訪時表示，「我會跟你說，這並不好。」

「無安打比賽很酷，我對克魯柏及邦賈納（Madison Bumgarner，7局無安打未被列入）等這些投出過無安打的投手很尊敬，但每晚都發生1場無安打比賽，對比賽沒有好處。」

本季每場比賽兩隊平均可攻下4.35分，自2014年4.07分以來最低平均， 克蕭認為這與大聯盟更換官方用球有關，「我很欣賞大聯盟做出許多嘗試，但似乎與他們所設下的目標漸行漸遠，不管換新球的意圖是什麼，或者想達成什麼，它沒有帶來任何作用。讓全壘打產量減少，我猜這是聯盟想要的，但4月是歷史上打擊數據最差的1個月分。」