快訊

配合疫調 環球購物中心桃園A8閉館2天大消毒

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／三振打者狠盯對方引熱議 洋基查普曼續寫無敵紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
查普曼（Aroldis Chapman）無失分金身仍持續。 美聯社。
查普曼（Aroldis Chapman）無失分金身仍持續。 美聯社。

本季堪稱無敵的洋基王牌終結者查普曼（Aroldis Chapman），開季至今連續17場沒有失分，防禦率仍維持「0的領域」，今(21)日面對遊騎兵再度登板，飆出2次三振拿下第11次救援成功。

前役靠著克魯柏（Corey Kluber）的無安打比賽拿下勝利，洋基今日推出赫曼（Domingo German）先發登板，主投7局被敲6安，送出5次三振沒有失分，打線也在7局上由烏謝拉（Gio Urshela）、賈吉(Aaron Judge)敲回2分打點，9下由查普曼登板關門，雖然1出局後讓賈羅（Joey Gallo）保送上壘，但仍順利連續解決下2位打者，讓遊騎兵連續2場分數掛蛋，而查普曼也拿下本季第11次救援成功，繼續讓防禦率維持在完美的0。

本季查普曼出賽17場，投17局被敲出5安、投出6次保送，狂飆36次三振，11次救援成功與遊騎兵甘迺迪（Ian Kennedy）並列首位。

場上時常展露霸氣的查普曼，19日面對遊騎兵的比賽，9下2出局二壘有人時，查普曼飆出103英哩（約166公里）的速球，將戴維斯(Khris Davis)定在原地被三振，查普曼則是惡狠狠的盯向前方，大聯盟官方IG也將片段上傳，吸引170萬人點讚及超過3000則留言，其中有球迷形容打者就像「冷凍的PIZZA」。

甘迺迪

相關新聞

MLB／道奇也蓋再生工廠！ 普荷斯敲出轉隊首轟

轉戰道奇延續職業生涯的老將普荷斯（Albert Pujols），今(21)日面對響尾蛇之戰，擔任先發6棒一壘手，轟出轉隊後首支全壘打，也是普荷斯生涯第668轟。 2局下道奇史密斯(Will Smit

MLB／無安打比賽激增 道奇克蕭：這不是好事

上半季大聯盟已出現6場無安打比賽，僅差1次追平現代棒球單季最多無安打比賽的紀錄，這讓道奇王牌左投克蕭(Clayton Kershaw)頗有微詞，直言過多無安打比賽對棒球並不是好事。 身為三屆塞揚獎得

MLB／大谷累了？ 投打皆低潮

天使隊日籍好手大谷翔平累了嗎？前天才先發投了4.2局，昨天面對雙重賽只休息一場，另一場3打數都吞K，球速下滑加上先發隔日...

MLB／狄葛隆復健賽3局8K虐菜 紅雀1A官方推特喊救命

日前因右下背部不適而進入傷兵名單的大都會塞揚王牌狄葛隆（Jacob deGrom），今面對棕櫚灘紅雀(紅雀1A球隊)展開復健賽，小試身手主投3局狂飆8次三振，最快球速來到102英哩(約164公里)，帶

MLB／「賓士哥」遭報復卻無作為 沙胖批拉魯沙不配當教練

白襪73歲老教頭拉魯沙（Tony La Russa）日前才因「賓士哥」梅瑟德斯（Yermin Mercedes）觸犯棒球潛規則，公開痛斥這位超級新星，不僅遭到自家球員極力反對，昔日洋基名投沙巴西亞（C

MLB／三振打者狠盯對方引熱議 洋基查普曼續寫無敵紀錄

本季堪稱無敵的洋基王牌終結者查普曼（Aroldis Chapman），開季至今連續17場沒有失分，防禦率仍維持「0的領域」，今(21)日面對遊騎兵再度登板，飆出2次三振拿下第11次救援成功。 前役靠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。