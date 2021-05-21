MLB／三振打者狠盯對方引熱議 洋基查普曼續寫無敵紀錄

本季堪稱無敵的洋基王牌終結者查普曼（Aroldis Chapman），開季至今連續17場沒有失分，防禦率仍維持「0的領域」，今(21)日面對遊騎兵再度登板，飆出2次三振拿下第11次救援成功。

前役靠著克魯柏（Corey Kluber）的無安打比賽拿下勝利，洋基今日推出赫曼（Domingo German）先發登板，主投7局被敲6安，送出5次三振沒有失分，打線也在7局上由烏謝拉（Gio Urshela）、賈吉(Aaron Judge)敲回2分打點，9下由查普曼登板關門，雖然1出局後讓賈羅（Joey Gallo）保送上壘，但仍順利連續解決下2位打者，讓遊騎兵連續2場分數掛蛋，而查普曼也拿下本季第11次救援成功，繼續讓防禦率維持在完美的0。

本季查普曼出賽17場，投17局被敲出5安、投出6次保送，狂飆36次三振，11次救援成功與遊騎兵甘迺迪（Ian Kennedy）並列首位。

場上時常展露霸氣的查普曼，19日面對遊騎兵的比賽，9下2出局二壘有人時，查普曼飆出103英哩（約166公里）的速球，將戴維斯(Khris Davis)定在原地被三振，查普曼則是惡狠狠的盯向前方，大聯盟官方IG也將片段上傳，吸引170萬人點讚及超過3000則留言，其中有球迷形容打者就像「冷凍的PIZZA」。