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MLB／馬多納多開轟 助太空人超越運動家美聯西區登頂

中央社 / 奧克蘭20日綜合外電報導
太空人超越運動家在美聯西區登頂。 路透社
太空人超越運動家在美聯西區登頂。 路透社

包括1發兩分砲在內，馬多納多今天打進3分打點，幫助美國職棒大聯盟MLB太空人8比4擊敗運動家，躍上美國聯盟西區龍頭寶座。

休士頓太空人今天客場對上奧克蘭運動家的比賽，除了馬多納多（Martin Maldonado）有4打數、2安打、3分打點外，布萊格曼（Alex Bregman）4打數3安打，打進2分打點，亞土維（Jose Altuve）4打數2安打，跑回3分，讓太空人在兩隊3連戰首役吞敗後拿下2連勝，以0.5場勝差擠下運動家，在美聯西區排名第一。

4月20日起就在美聯西區稱王的運動家，陣中的坎哈（Mark Canha）、坎普（Tony Kemp）、布朗（Seth Brown）今天紛紛開轟，可惜都是陽春全壘打，無法幫球隊得到大量分數。

坎哈在1局下半開轟，讓運動家先馳得點，這是他個人本季第8號全壘打。3上太空人還以顏色，馬多納多、布蘭特利（Michael Brantley）、布萊格曼都敲出有打點的安打，讓球隊3比1超前。

3下坎普開轟，馬多納多則在4上回敬1支兩分砲，讓太空人5比2保持領先。

勞瑞（Jed Lowrie）6下帶有打點的安打，讓運動家追回1分，但下個半局布萊格曼帶有打點的安打又讓太空人的領先差距回到3分。

9上太空人再添2分，運動家則是靠布朗的陽春彈，在9下臨去秋波打回1分，最終仍以4分之差輸球。

太空人先發投手賈西亞（Luis Garcia）此役投5局，送出7次三振、2個保送，被打出兩支全壘打在內的3支安打，丟掉2分都是自責分，最後拿下勝投，本季至今戰績2勝3敗。

運動家左投艾爾文（Cole Irvin）今天投5局，有1次三振、2個保送，被擊出1支全壘打在內的8支安打，丟掉5分都是自責分，承擔這場比賽敗投，目前戰績是3勝5敗。

運動家

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