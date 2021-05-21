MLB／你累了嗎？大谷翔平吞3K 投球隔日打擊率低

天使隊今天與雙城隊舉行雙重賽，昨天才擔任先發投手的大谷翔平，今天首戰休兵，次戰以指定打擊、第二棒身分出場，3打數全數吞K，球隊也以3：6落敗，本季投球隔天出賽的打擊率掉到只有1成67。

大谷翔平開季以來42場比賽全勤，今天終於獲得休息機會，在雙重戰第一場未出賽，球隊以7：1贏球，第二場大谷翔平才再次出賽。

1局下面對球隊1：4落後，大谷翔平面對曲球揮空，吞下三振，3局下分數來到3：5，大谷作為首名打者，依舊對曲球揮空，再吞三振，6局下大谷翔平再次揮空，不同的是面對滑球，同樣吞下三振。

單場3打數吞下3次三振，大谷翔平中斷個人連續6場敲安的好表現，打擊率下降到2成67，上一次出賽沒有敲出安打是在5月13日，同樣也是先發投球的隔日。

事實上，大谷翔平先發投球後，隔天的打擊表現都會下滑，本季在先發完隔天出賽，合計18打數敲出3支安打，打擊率1成67，低於個人平均表現；反倒是同場投打時打得更好，本季四次同場「二刀流」打擊表現是13打數5安打，打擊率為3成85。