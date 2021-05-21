MLB／大谷失速 麥登不擔心：二刀流計畫不變

日籍好手大谷翔平昨天先發球速明顯下滑，從原本的95到98哩下降到89到91哩，失速問題引發外界討論，總教練麥登（Joe Maddon）不想小題大作，還是會照原本投打「二刀流」的計畫執行。

麥登表示：「我不想因為他的球速不如以往就小題大作，很多投手都會在球季中碰到這樣的事，所以我打算維持同樣計畫。」

昨天對印地安人隊，大谷先發4.2局失2分後轉守外野，賽後表達身體有些「沈重」感，跟前一場他對太空人隊投7局失1分的感覺相同，麥登說：「下一場先發投球再看看，我還是想按照原本步調。」

至於大谷在先發投球間的使用計畫是否改變？麥登說：「我想他今年已經證明自己能夠施展二刀流，我們該聽他的，看到他在打擊區、投手丘做到的事，我想不到理由去干預。」

不過麥登還是有給大谷休息時間，今天天使隊與雙城隊的雙重賽首戰，大谷在板凳休息，球隊以7：1贏球，第二場大谷才回到先發第二棒的角色，而接下來三場對運動家隊也都會以指定打擊出賽。