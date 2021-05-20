快訊

配合疫調 環球購物中心桃園A8閉館2天大消毒

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平二刀流連塔提斯都愛 直言：最喜歡看他打球

聯合新聞網 / 綜合報導
塔提斯（Fernando Tatis Jr.） 美聯社
塔提斯（Fernando Tatis Jr.） 美聯社

塔提斯（Fernando Tatis Jr.）剛從新冠肺炎傷兵名單復出，今天（20日）就繳猛打賞，單場4支4還差點完成完全打擊，賽後被記者問到最近有沒有在關注哪位球員，他想都沒想就回答：「大谷翔平。」

塔提斯答道：「大聯盟有很多好球員，我目前還在關注的就是大谷翔平，他的揮棒、投球和打擊都令人印象深刻，他做的事就像我們在小聯盟時做的（什麼都要會），並且樂在其中。」

除了塔提斯，「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）也時常關注大谷的動態，他不時會在推特轉發有關於他的影片與紀錄，順便吹捧一下自己當時的慧眼獨具。

大都會強投史卓曼（Marcus Stroman）也是大谷翔平的粉絲之一，他今天才在推特寫道：「大谷就是人類中的神話，他辦到的事已經超越了不可思議，所有大聯盟的人們都在談論他的天份，我也會在當天比賽結束後看看他又交出了什麼神奇的表現！」

新冠肺炎 西亞 巴西

相關新聞

MLB／雙方先發締百年新猶 洋基三殺後再見安氣走白襪

連續2場賞對手完封的洋基，今(22)日回到主場迎戰白襪，兩隊再度上演投手戰，洋基9下靠著托瑞斯(Gleyber Torres)再見安打，以2比1擊退來訪的白襪，而雙方先發投手精銳盡出，更締造大聯盟百年

MLB／名記者二度致歉大谷 大都會強投稱他是人類神話

天使隊「二刀流」大谷翔平本季持續以驚奇表現刷新人們的認知，就連三年前曾批評他打擊程度是「高中生等級」的記者帕桑（Jeff Passan）都出面道歉，大都會強投史卓曼（Marcus Stroman）也對

找到被低估的價值 道奇簽下普荷斯一切合理

準名人堂球星普荷斯(Albert Pujols)日前被老東家天使隊正式釋出後，才經過短短4天就被衛冕冠軍道奇隊簽下，可說跌破眾人眼鏡。這支陣容強大的衛冕軍願意簽一位今年打擊率.198、OPS.622的

MLB／道奇也蓋再生工廠！ 普荷斯敲出轉隊首轟

轉戰道奇延續職業生涯的老將普荷斯（Albert Pujols），今(21)日面對響尾蛇之戰，擔任先發6棒一壘手，轟出轉隊後首支全壘打，也是普荷斯生涯第668轟。 2局下道奇史密斯(Will Smit

MLB／重砲戴維斯動刀整季報銷 金鶯錯誤投資快解脫了

金鶯隊「曾經的重砲」戴維斯（Chris Davis）將進行髖關節手術，確定缺席2021剩餘賽季，預計他將在2022春訓期間回歸，不過屆時也是他7年1億6100萬合約的最後一年。 總管艾利亞斯（M

MLB／無安打比賽激增 道奇克蕭：這不是好事

上半季大聯盟已出現6場無安打比賽，僅差1次追平現代棒球單季最多無安打比賽的紀錄，這讓道奇王牌左投克蕭(Clayton Kershaw)頗有微詞，直言過多無安打比賽對棒球並不是好事。 身為三屆塞揚獎得

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。