MLB／大谷翔平二刀流連塔提斯都愛 直言：最喜歡看他打球

塔提斯（Fernando Tatis Jr.）剛從新冠肺炎傷兵名單復出，今天（20日）就繳猛打賞，單場4支4還差點完成完全打擊，賽後被記者問到最近有沒有在關注哪位球員，他想都沒想就回答：「大谷翔平。」

塔提斯答道：「大聯盟有很多好球員，我目前還在關注的就是大谷翔平，他的揮棒、投球和打擊都令人印象深刻，他做的事就像我們在小聯盟時做的（什麼都要會），並且樂在其中。」

除了塔提斯，「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）也時常關注大谷的動態，他不時會在推特轉發有關於他的影片與紀錄，順便吹捧一下自己當時的慧眼獨具。

大都會強投史卓曼（Marcus Stroman）也是大谷翔平的粉絲之一，他今天才在推特寫道：「大谷就是人類中的神話，他辦到的事已經超越了不可思議，所有大聯盟的人們都在談論他的天份，我也會在當天比賽結束後看看他又交出了什麼神奇的表現！」