MLB／道奇賭對了？ 筒香嘉智扛四番關鍵打點帶動逆轉勝

日前才遭光芒隊指定讓渡的日本好手筒香嘉智，近日被道奇隊撿去後馬上建功，今天（20日）敲出關鍵打點助球隊率先打破鴨蛋，隨後逆轉響尾蛇奪勝。

筒香嘉智本場合計4打數1安打，這支安打發生在他的第二個打席，他敲出游擊方向穿越安打送回壘上的隊友，也率先為道奇的反攻吹響號角，7局時靠著響尾蛇右外野手羅哈斯（Josh Rojas）的失誤，以及貝茲（Mookie Betts）的二壘安打攻下3分大局，最終就以4：2驚險取勝。

過去被譽為「日本至寶」的筒香嘉智，來到美職後出現明顯適應不良的問題，第一年在光芒時期僅繳出.197/ .314/ .395打擊三圍，本季出賽26場就被球隊揮棄，來到道奇後的今天總算敲出身穿藍衣的首安，本季打擊三圍為.167/ .255/ .214。