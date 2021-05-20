MLB／亞古納再見轟 勇士撂倒大都會止3連敗

美國職棒大聯盟MLB亞特蘭大勇士強打亞古納（Ronald Acuna Jr.）第9局敲出再見全壘打，助勇士以5比4氣走來犯的紐約大都會，終結3連敗。

路透社報導，亞古納是從巴恩斯（Jacob Barnes）手中敲出這支全壘打，這是他本季第13支全壘打，也終結他自左腳踝受傷缺賽前、13打數0安打的窘境。

今天獲得勝投的是史密斯（Will Smith），他在第9局三振兩名打者。史密斯將一名跑者凍結在三壘，化解兩次暴投的危機，幫勇士保住一線生機。

勇士先發投手墨頓（Charlie Morton）主投6局，被敲了兩支安打失1分，沒有保送，今天三振8人。

大都會的皮特森（David Peterson）投4又2/3局，被敲5支安打，丟掉3分，送出一次保送、三振5人。

第4局，大都會靠著維拉（Jonathan Villar）的陽春全壘打先馳得點，這也是他本季第4支全壘打。

第5局，勇士打擊火力大爆發，9名打者輪番上陣，取得3比1領先。艾瑞迪亞（Guillermo Heredia）與莫頓敲出一壘安打，各為勇士打回一分，第3分是艾瑞迪亞靠著投手暴投跑回本壘得分。

第5、第6局，勇士都留下滿壘殘壘。第6局，勇士放手一搏，換下只投了79球的莫頓，讓代打桑多華（Pablo Sandoval）上場，試圖拉大領先幅度。可惜的是，桑多華揮出的三壘方向平飛球最後遭接殺。

第7局，救援投手明特（A.J. Minter）發生傳球失誤，大都會在兩人出局下開始反攻。裴拉沙（JosePeraza）揮出二壘安打幫球隊得到一分，尼多（TomasNido）朝中外野敲出帶有兩分打點的一壘安打，讓大都會取得4比3領先。

第8局，萊里（Austin Riley）朝右外野方向揮出二壘安打，靠著史萬森（Dansby Swanson）的內野一壘安打跑到三壘，在康崔拉斯（William Contreras）朝右外野方向敲出一壘安打時跑回本壘得分，助勇士扳平比數。