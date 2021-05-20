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MLB／遊騎兵被克魯柏無安打 官網：可惜他穿洋基球衣

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
官網形容，這正是遊騎兵期待克魯柏在主場投出的內容，唯一希望是他「穿著遊騎兵球衣」。 路透社
官網形容，這正是遊騎兵期待克魯柏在主場投出的內容，唯一希望是他「穿著遊騎兵球衣」。 路透社

洋基隊35歲右投克魯柏（Corey Kluber）今天投出無安打比賽，受害者是去年效力的遊騎兵隊，而且是在自己的地盤被狠狠修理；官網形容，這正是遊騎兵期待克魯柏在主場投出的內容，唯一希望是他「穿著遊騎兵球衣」。

克魯柏面對28人次只投出1次保送，獨撐9局用101球完成任務，飆出9次三振，幫助洋基2：0獲勝；遊騎兵南韓投手梁玹種先發5.1局失兩分，吞下大聯盟首敗。

克魯柏前年底被印地安人交易到遊騎兵，去年因為肩傷，整季只投1局就休兵，季後以自由球員身分轉戰洋基，今天投出無安打比賽後，戰績4勝2敗、防禦率2.86。

遊騎兵官網指出，很遺憾克魯柏穿著洋基客場灰色球衣，讓遊騎兵隊史第6次被無安打比賽。

克魯柏的超級表現，遊騎兵教練伍渥德（Chris Woodward）也不意外，他說：「希望能在主場看到投手這種好表現，但不是針對我們，克魯柏投了無安打比賽，我不能說太多好話。」

遊騎兵全場唯一上壘打者是3局下8棒庫柏森（Charlie Culberson）被保送，也是個人生涯第3次碰到被無安打比賽， 光是本季就有兩次，他說：「運氣不好，但這就是棒球。」

梁玹種投5.1局被揮出3支安打，但出現4次保送，失兩分都是自責分，投不滿6局吞敗；他表示，想要多吃局數，可惜保送太多，6局上不覺得累，但有些球投到紅中了。

遊騎兵 克魯柏

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