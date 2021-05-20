MLB／速球剩不到150公里？大谷翔平坦言狀況不佳

天使隊二刀流大谷翔平今（20日）先發登板，然而比起以往動輒破100英里的速球，今天均速只剩91.3英里（約147公里），他賽後坦言自己速球狀況不好，但沒有傷痛問題。

大谷翔平今天主投4.2局失2分，控球比起先前稍有改善，本場僅送出2次保送，打擊上則以2支0作收，儘管完成生涯第三次的「同場二刀流」演出，然而更令大眾好奇的是他驟降的球速，他透過翻譯告訴記者：「我的身體動作比往常還要重跟遲緩，速球也不在狀況內。」

賽季速球均速96.6英里的大谷翔平本場均速僅剩91.3英里，最快球速也只有95.3，總計29球的速球中甚至有9球連90英里都不到，總教練梅登相信大谷沒有身體上的問題。

梅登解釋：「他沒有任何問題，並不是投球機制或身體出了問題，他只是感覺不對，僅此而已。」大谷也認同教練的看法：「我沒有任何受傷的疑慮，目前還可以上場打擊和守備。」

記者詢問大谷要不要多休幾天，但他認為平常投球偶爾也會出現類似狀況，「牛棚練投時就覺得速球狀況不好，如果能催球速，也能投給打者打進佈陣，那我選擇後者。」在陣中大將楚奧特（Mike Trout）受傷，必須休養6到8週的情況下，天使必須更加呵護大谷翔平這位「鎮隊之寶」。