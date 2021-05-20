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MLB／今日戰績表 3隊單季2度成無安打祭品寫新紀錄
MLB今日戰績表
白襪 2:1 雙城
洛磯 0:3 教士
巨人 4:0 紅人
光芒 9:7 金鶯
馬林魚 3:1 費城人
大都會 4:5 勇士
紅襪 7:3 藍鳥
國民 4:3 小熊
海盜 5:8 紅雀
洋基 2:0 遊騎兵
印地安人 3:2 天使
釀酒人 4:6 皇家
太空人 8:1 運動家
老虎 6:2 水手
響尾蛇 2:4 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
00:35 巨人 vs. 紅人
00:35 光芒 vs. 金鶯
02:05 洋基 vs. 遊騎兵
02:20 國民 vs. 小熊
03:37 太空人 vs. 運動家
04:07 雙城 vs. 天使
07:05 馬林魚 vs. 費城人
07:07 雙城 vs. 天使(雙重戰)
07:20 海盜 vs. 紅雀
07:37 紅襪 vs. 藍鳥
10:10 響尾蛇 vs. 道奇
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