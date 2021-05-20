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MLB／今日戰績表 3隊單季2度成無安打祭品寫新紀錄

聯合新聞網 / 整理
遊騎兵加入印地安人與水手的行列，單季2次被無安打，而單季三隊被對手2度無安打比賽，也是大聯盟新紀錄！ 路透社
遊騎兵加入印地安人與水手的行列，單季2次被無安打，而單季三隊被對手2度無安打比賽，也是大聯盟新紀錄！ 路透社

MLB今日戰績表

白襪 2:1 雙城

洛磯 0:3 教士

巨人 4:0 紅人

光芒 9:7 金鶯

馬林魚 3:1 費城人

大都會 4:5 勇士

紅襪 7:3 藍鳥

國民 4:3 小熊

海盜 5:8 紅雀

洋基 2:0 遊騎兵

印地安人 3:2 天使

釀酒人 4:6 皇家

太空人 8:1 運動家

老虎 6:2 水手

響尾蛇 2:4 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:35 巨人 vs. 紅人

00:35 光芒 vs. 金鶯

02:05 洋基 vs. 遊騎兵

02:20 國民 vs. 小熊

03:37 太空人 vs. 運動家

04:07 雙城 vs. 天使

07:05 馬林魚 vs. 費城人

07:07 雙城 vs. 天使(雙重戰)

07:20 海盜 vs. 紅雀

07:37 紅襪 vs. 藍鳥

10:10 響尾蛇 vs. 道奇

球隊戰績表

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