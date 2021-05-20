MLB／今日戰績表 3隊單季2度成無安打祭品寫新紀錄

金鶯隊「曾經的重砲」戴維斯（Chris Davis）將進行髖關節手術，確定缺席2021剩餘賽季，預計他將在2022春訓期間回歸，不過屆時也是他7年1億6100萬合約的最後一年。 總管艾利亞斯（M

2021-05-20 11:53