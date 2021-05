MLB／薛則再堆高三振紀錄 超越名人堂強投獨居史上第19

國民隊塞揚王牌薛則(Max Scherzer)今(20日)客場登板出戰小熊,主投5局送出8次三振,將自己的生涯三振紀錄堆高至2860次,超越名人堂投手伯寧(Jim Bunning),獨居史上第19,下一個目標就是前隊友韋蘭德(Justin Verlander)。

雖然帳面上送出4次保送,但今日薛則的控球其實相當不錯,決勝球總能將球控制在好球帶邊角,除了小熊打者耐心的選球技巧,只能怪主審不賞臉,在3至5局浪費了許多用球數,最終僅投5局就花了100球,其中好球數佔了66球,挨5安失2分。

雖然在前段局數遭遇亂流丟分,好在國民打線適時作出回應,自家養成的9-1連線——羅布列斯(Victor Robles)與透納(Trea Turner)都有雙安的演出,強打少年索托(Juan Soto)也有5支3的猛打賞,還附帶一支單膝跪地的大號全壘打,三人撐起了全隊的得分重任,終場以4:3戰勝小熊,也守下薛則本季的第四勝。

薛則本場也送出8次三振,以2860次超越名人堂投手伯寧的2855次,獨居歷史第19,至於下一個目標,還得在達成3000K的里程碑後才能追上,而那個人正是太空人隊投手韋蘭德,他以3013K暫居歷史第18,過去兩人曾在底特律老虎隊當過隊友,也曾於2019年世界大賽碰頭,可惜未能同場先發。

Max Scherzer has passed Jim Bunning on @MLB's All-Time Career Strikeouts list.



Scherzer is now 19th all-time with 2,856. pic.twitter.com/VtXkN46Ky0