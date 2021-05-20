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MLB／名記者二度致歉大谷 大都會強投稱他是人類神話
天使隊「二刀流」大谷翔平本季持續以驚奇表現刷新人們的認知，就連三年前曾批評他打擊程度是「高中生等級」的記者帕桑（Jeff Passan）都出面道歉，大都會強投史卓曼（Marcus Stroman）也對他佩服的五體投地，還稱他至今的表現是「人類神話」。
帕桑曾在2018年，大谷翔平加盟天使隊前撰文，以「大谷翔平的打擊評價出爐，不佳」為題，指出他的擊球技巧跟高中生差不了多少，由於不穩定因素太多，不看好這樣的二刀流能在大聯盟生存下去。
knew it from the start pic.twitter.com/quanpK7nFJ— Jeff Passan (@JeffPassan) May 19, 2021
不過當年在大谷翔平以連三轟打響賽季後，帕桑也只好向乖乖他道歉認錯，並把先前的文章改為「大谷翔平的打擊評價出爐，非常好」，而今他以14轟名列聯盟全壘打王，帕桑再度翻出舊文自嘲，表示自己「從剛開始就知道了。」
除了帕桑，大都會強投史卓曼（Marcus Stroman）也是大谷翔平的粉絲之一，他在推特寫道：「大谷就是人類中的神話，他辦到的事已經超越了不可思議，所有大聯盟的人們都在談論他的天份，我也會在當天比賽結束後看看他又交出了什麼神奇的表現！」
Ohtani is a mythical legend in human form. What he’s doing is beyond incredible. Everyone in the big leagues is in awe of his talent. After games, I be running to my phone to check and see what Ohtani did on the night! Lol 😂— Marcus Stroman (@STR0) May 19, 2021
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