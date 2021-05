MLB／名記者二度致歉大谷 大都會強投稱他是人類神話

天使隊「二刀流」大谷翔平本季持續以驚奇表現刷新人們的認知,就連三年前曾批評他打擊程度是「高中生等級」的記者帕桑(Jeff Passan)都出面道歉,大都會強投史卓曼(Marcus Stroman)也對他佩服的五體投地,還稱他至今的表現是「人類神話」。

帕桑曾在2018年,大谷翔平加盟天使隊前撰文,以「大谷翔平的打擊評價出爐,不佳」為題,指出他的擊球技巧跟高中生差不了多少,由於不穩定因素太多,不看好這樣的二刀流能在大聯盟生存下去。

不過當年在大谷翔平以連三轟打響賽季後,帕桑也只好向乖乖他道歉認錯,並把先前的文章改為「大谷翔平的打擊評價出爐,非常好」,而今他以14轟名列聯盟全壘打王,帕桑再度翻出舊文自嘲,表示自己「從剛開始就知道了。」

除了帕桑,大都會強投史卓曼(Marcus Stroman)也是大谷翔平的粉絲之一,他在推特寫道:「大谷就是人類中的神話,他辦到的事已經超越了不可思議,所有大聯盟的人們都在談論他的天份,我也會在當天比賽結束後看看他又交出了什麼神奇的表現!」

Ohtani is a mythical legend in human form. What he’s doing is beyond incredible. Everyone in the big leagues is in awe of his talent. After games, I be running to my phone to check and see what Ohtani did on the night! Lol 😂