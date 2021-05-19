MLB／大比數領先該不該轟？白襪老教頭槓上「賓士哥」

白襪隊新人「賓士哥」梅瑟德斯（Yermin Mercedes）昨天在9局轟出一發全壘打，球隊也以16：4擊敗雙城隊，總教練拉魯沙（Tony La Russa）卻責備他：「大錯特錯。」大比分落後時能不能從野手手中開轟？成為球界討論話題。

雙城隊當時已落後11分，9局派出野手阿斯圖提歐（Willians Astudillo）上來吃局數，28歲的梅瑟德斯選擇在0好3壞下開轟，讓76歲的拉魯沙有些看不下去。

「他犯了錯。」拉魯沙：「會有些後果要承擔，但是這不會再發生，因為三壘指導教練跟我都會盯緊，有需要我們也會擋在投手前面。」

拉魯沙解釋，在3壞球領先之下，三壘教練麥格尤恩（Joe McEwing）打暗號，要梅瑟德斯多等一球，但是梅瑟德斯似乎太專注在對決阿斯圖提歐，「我生氣是因為在3壞0好時，不是揮棒的好時機，這是運動家精神。」

梅瑟德斯則堅持做自己，「我永遠都是梅瑟德斯，所以才來到這裡，如果我不是梅瑟德斯，沒有人會討論我，沒人會想了解我，所以我只能堅持下去，如果我改變，一切都不同了，有些隊友也安慰我，要我放輕鬆。」

「我知道他說了『我要打出自己的比賽』之類的。」拉魯沙回應：「才不是，他打的是大聯盟比賽，尊重球賽、尊重對手，也要尊重球隊的指示，他收到等一球的暗號，那就是要等，現在說也沒用了，有後果在等著他，會學到一些教訓吧。」