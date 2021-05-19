凱爾尼克生涯首安就開轟 水手破浪得靠明日之星

2016年六月初，西雅圖水手在李大浩、克魯茲（Nelson Cruz）煙火秀後一度並列分區寶座，可惜同區敵人遊騎兵太過亮眼，水手季末關鍵期疲軟（外卡第四，離藍鳥僅3場勝差），與季後賽門票擦肩而過；2018年的六月中旬，水手斬獲44勝24敗、64.7%的勝率暫居分區第一，可惜先盛後衰，儘管整季仍有89勝卻無緣季後賽（外卡榜第四名）；2019年，西雅圖水手開季拉出一波13勝2敗的紅盤，最後卻以68勝94敗、美聯西區墊底坐收。

諸如此類的戲碼不斷上演，水手迷們季初體會到希望的歡欣，但仍難免失望的宿命，上回攻進季後賽已要追溯到2001年─鈴木一朗赴美的第一季，距今二十年之久。而1977年成立的水手，至今也從未嚐過世界大賽滋味，在國民拿下世界大賽冠軍後，水手成為大聯盟三十隊中唯一沒有參與過世界大賽的隊伍，相當「悲壯」。

水手隊上一次打進季後賽，竟然已經是20年前的事了，當年鈴木一朗才剛加盟水手。 2002 Topps 球員卡

熟悉的水手最對味，水手今年開季一樣令人驚艷，美國時間4月22日延長賽擊敗紅襪後，以12勝7敗並列美西第一，過了將近一個月，如今僅勉強在五成勝率徘徊（21勝21敗，美西第三）。

檢視打線，除了全壘打在陣中名列前茅的漢尼格（Mitch Haniger）外，表現最好的就是33歲的「學長」席格（Kyle Seager），一轉眼，他已從隊上「小老弟」晉身為「老大哥」，穿水手球衣來到第十一個年頭的他，累積的出賽數高居隊史第五、安打數和全壘打則是隊史第四，可說是看遍水手近期滄桑變化，也迎接著新生代「明日之星」的到來。

水手陣中的強打者大概只能算打出12轟的外野手漢尼格了，這位30歲的老將是在2016年跟響尾蛇換來的。他目前打擊率是.269，其他的水手打者大多在.250以下，1字頭的還一大堆。 美聯社

明日之星首推2016年首輪外野手、去年勇奪新人王的路易士（Kyle Lewis），然而農場中的大物亦蓄勢待發，同樣在外野草皮馳騁的凱爾尼克（Jarred Kelenic）、羅德里奎茲（Julio Rodriguez）都是重點新秀，這兩人究竟有多火紅？今年開季前的《MLB Pipeline》各守位新秀排名，凱爾尼克和羅德里奎茲是「最佳外野新秀」的前兩名，是史上首度由同一隊的球員攻佔分項榜單的前兩名，實屬不易。

凱爾尼克年僅21歲，高中時期即入選全國性質的大賽，備受矚目，2018年選秀被大都會以第六順位指名，是當屆第一位中選的高中生以及第一位被挑中的外野手，命運總是充滿變數，簽約金達450萬美元的他，年底時就被大都會當作交易籌碼，向水手換來卡諾（Robinson Cano）與迪亞茲（Edwin Diaz）。轉換環境後凱爾尼克迅速適應，2019年在1A、高階1A、2A合計23轟20盜，同時具備高打擊率和不錯的選球，實力有目共睹，儘管去年小聯盟球季因疫情取消，今年季前的百大新秀排名，無論是《Baseball America》或官網依然賦予他第四名的高度肯定。

凱爾尼克在季前名列百大新秀第四名，還在水手1A的羅德里奎茲則是排名第三。 美聯社

凱爾尼克在上星期受拔擢上大聯盟，參與對印地安人的系列戰，首戰雖無建樹，但第二戰就以「生涯首安即首轟」自我介紹，扛了403英呎後，接著補上兩支二壘安打，三支安打都是長打，是自從2004年的羅培茲（Jose Lopez）後，隊史最年輕單場擊出三發長打球員。有趣的是，凱爾尼克曾經提到他喜歡同樣身為左打的哈波（Bryce Harper）：「哈波的生涯首轟影片，直到隔天出門上學前，我大概整整看了二十次。」而凱爾尼克自己的生涯首轟，正好和哈波生涯首轟的日期同一天（5月14日）。或許5月14日真是「天選之日」，名將霍斯比（Rogers Hornsby）、格林（Shawn Green）和藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的生涯首轟也都是在這天。

上一位「生涯首安即首轟」的水手球員，正是新人王路易士；凱爾尼克也是隊史第二年輕的「擔任先發第一棒且開轟」締造者，紀錄保持人乃名人堂球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）。也因為水手給予凱爾尼克的定位是開路先鋒，提升上壘率更是當務之急，尤其5場出賽過後保送數還是尚未開張，他若能發揮價值，水手「死屍打線」（團隊OPS全大聯盟倒數第三）便會注入活水、新氣象。

水手外野手路易士是去年的美聯新人王，他在2019球季登上大聯盟，首支安打也是全壘打。 美聯社

除了正試圖站穩一席之地的凱爾尼克，投手吉爾伯特（Logan Gilbert）和以力量見長的羅德里奎茲亦待發光發熱。若漸入佳境的菊池雄星能維持連續四場優質先發的好手感（目前的三振率和每局被上壘率皆為旅美以來最佳），以及牛棚保持壓制力（牛棚防禦率美聯第五佳），水手本季仍有本錢一搏、奇蹟破浪。

註：本文數據截至台灣時間5月19日賽前。