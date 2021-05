MLB／大谷二刀流銳利美媒喊不真實 教頭想起紅襪兩重砲

前役敲出本季第12轟並列全壘打王的大谷翔平,不願與亞古納(Ronald Acuna Jr.)、賈吉(Aaron Judge)、海尼格(Mitch Haniger)分享喜悅,今(18)再擊出冠居聯盟的第13轟,讓美媒對大谷翔平的表現嘖嘖稱奇,甚至讓天使總教練麥登(Joe Maddon)想起紅襪著名的左右門神歐提茲(David Ortiz)、曼尼(Manny Ramirez)。

大谷翔平今天先以第2棒、指定打擊出賽,第2局就轟出三分砲,本季第13轟獨居全壘打榜領先,除了打擊大爆發外,本季大谷翔平投手丘上的表現也令人驚艷,若非因未達規定投球局數,大谷繳出的2.10防禦率與國民王牌投手薛則(Max Scherzer)並列全聯盟第10。

而大聯盟記者蘭絲(Sarah Langs)在推特提出數據,指出大谷翔平在至少100顆擊球數中,出色擊球率(Barrel)達到21.2%居聯盟第一,另外再至少30打席中,大谷的指叉球的被打擊率為0.028,也是全大聯盟最低,超狂表現讓蘭絲直呼「不真實」

Shohei Ohtani:



21.2% barrel rate at the plate, leads MLB (min 100 batted balls)



.028 opponent batting average on his splitter, lowest in MLB on any pitch type (min 30 PA ending on pitch type)



I mean...there are just SO many of these. UNREAL