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MLB／驚悚！ 大都會外野手遭152公里火球「打臉」
季初低迷表現慘遭自家球迷狂噓的大都會，度過陣容磨合期後，目前以18勝16負暫居國聯東區首位，今(18)日作客勇士球場再以3比1踢館成功，不過賽中卻出現驚悚畫面，外野手皮拉（Kevin Pillar）遭94.5英哩(約152公里)觸身球直擊臉部，當場血流如注，皮拉也立即退場接受治療。
兩隊前6局比數仍保持0比0，7上大都會靠著麥坎（Brian McCann）二壘安打打破僵局，隨後在滿壘情況下輪到皮拉上場打擊，卻遭勇士投手韋柏觸身球砸中臉部，皮拉當場倒地不起。
但好在皮拉還能靠自己力量走下球場，大都會也換上李（khalil lee）代跑，賽後大都會總教練羅哈斯(Luis Rojas)也表示，皮拉在當地醫院進行電腦斷層掃描，但並未透露傷勢情形，隨後皮拉也在推特上向球迷報平安。
此役擔任第4棒右外野手的皮拉，貢獻3支1、1分打點的表現。本季皮拉出賽28場，繳出2成50打擊率、2轟及8分打點。
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