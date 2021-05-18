MLB／將筒香嘉智納入麾下 道奇教頭看好他會復活

衛冕軍道奇近日以現金及日後待指定球員，從DFA名單當中挑走日籍野手筒香嘉智，更吃下約500萬元薪資，由於道奇內野人滿為患，簽下筒香嘉智的決定也讓外界霧裡看花，不過總教練羅伯茲（Dave Roberts）則是相當有信心，期待這位日職205轟重砲能夠重現過往風采。

筒香嘉智在2019年休賽季行使入札制度，以2年1200萬美元加盟光芒，球團期待他成為中流砥柱，卻遲遲無法兌現打擊天賦，本季僅有1成67打擊率，沒有敲出任何全壘打，另有5分打點，繳出比去年還要差的成績，筒香嘉智低迷表現也因此遭到光芒DFA。

過去2個賽季，筒香嘉智只有1成87打擊率及8支全壘打的慘澹成績，不過羅伯茲並不擔心，甚至稱讚道奇這筆補強操作非常成功，「筒香嘉智是職業級的打者，我很期待他能用強勁的揮棒為球隊貢獻，球隊打擊教練已經開始分析他的擊球，比較他在大聯盟及日職的比賽影片，或許可以解放他的打擊潛力。」

羅伯茲也表示，筒香嘉智預計將成為板凳中強力左打，填補了因肩傷報銷的里歐斯（Edwin Rios）空缺，此外筒香嘉智也會分擔一、三壘及左外野的防守工作。