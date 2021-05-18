MLB／達比修有7局10K完美奪勝 加盟教士首安跟著來

雖然塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、何斯默（Eric Hosmer）及邁爾斯（Wil Myers）因COVID-19協議進入傷兵名單，不過卻未澆熄教士鬥志，戰力流失下仍取得5勝1負的好成績，今(18)日教士迎戰洛磯，靠著日籍強投達比修有7局10K無失分完美封鎖，加上打線給予火力援護，教士以7比0完封洛磯，達比修有拿下本季第4勝。

達比修有面對全聯盟爐主洛磯，也把握提升個人數據的機會，只用81球吃下7局並狂飆10次三振，僅被敲出4支安打沒有失分，達比修有也成為本月迄今，首度吃下至少6局的教士先發投手，此外在打擊方面，6下達比修有敲出左外野二壘安打延續攻勢，這也是自加盟教士以來首支安打，而達比修有最後靠投手暴投及野手選擇跑回1分。

達比修有繳出好投，打線也沒有漏氣，全場擊出11支安打攻下7分，而自從塔提斯等人缺陣以來，柯朗沃斯（Jake Cronenworth）、葛利桑(Trent Grisham)以及馬恰多（Manny Machado）一共繳出打擊率3成29、上壘率4成30的好表現，彌補了團隊打擊火力，今日擊敗洛磯也讓教士拿下近期4連勝，也是近7戰當中第6勝。