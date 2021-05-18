MLB／張育成打擊技巧全面 法蘭柯納：只是未在比賽展現

印地安人今天以4：7不敵天使隊，台將張育成9局代打遭到三振，已經連續10打數沒有安打，打擊率下修1成35，張育成的近況引起擔憂，總教練法蘭柯納（ Terry Francona）認為，他擁有全面的打擊技巧，只是還未能在比賽中展現。

張育成今年春訓敲出4轟，強勢挺進開季名單，但去年進入正式賽季後就熄火的打擊狀況，似乎在今年再度重演。

張育成近期出賽機會銳減，一度長達一周沒有上場，16日與今天的代打機會都吞下三振，在隊上地位岌岌可危，連當地媒體也好奇問起法蘭柯納，張育成怎麼了？

「他一直維持在做好準備的狀態，這點他做得很棒。」法蘭柯納表示，張育成每天都在內野4個位置進行守備訓練，出賽機會較少是因為，「我們正努力想要贏下每場能贏的比賽，而他正處於一段辛苦的時間。」

法蘭柯納表示，「我在幾周前才和打擊教練柏克利歐（Ty Van Burkleo）聊過，張育成可能是我們打擊技巧最全面的打者，只是還沒能在比賽中展現出來，那也是我們現在所面臨的問題。」