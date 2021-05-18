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MLB／張育成代打遭三振 已連9個打數沒安打

中央社 / 洛杉磯17日專電
台灣好手張育成今天代打遭三振。 美聯社。
台灣好手張育成今天代打遭三振。 美聯社。

日本球星大谷翔平今天在洛杉磯天使主場展現神力，把一顆接近肩膀高度的快速球轟出全壘打牆，以13支全壘打領先大聯盟。台灣好手張育成同場比賽，代打遭三振。

後天還要登板先發當投手的大谷翔平，本季5場先發投球，擁有2.10的優質防禦率。今天擔任天使隊第2棒指定打擊，再秀他日本製造的「二刀流」絕技，暫居美國職棒大聯盟全壘打王。

這場週一晚間的比賽，主場天使隊以7比4擊敗來訪的克里夫蘭印地安人，3連戰拿下首勝。

2局下天使3比1領先，壘上2名跑者，大谷翔平面對印地安人左投亨特吉斯（Sam Hentges）94英里（約151公里）的快速球，這球幾乎已經是肩膀高度，明顯是一顆偏高的壞球，大谷翔平仍然把它打出右外野的牆外。

印地安人的台灣內野手張育成沒有先發，9局上在4比7落後的情況上場代打，遭到三振，打擊率下滑至1成35。

張育成近期狀況低迷，1日對芝加哥白襪隊的比賽敲出安打後，兩個多星期以來出賽機會減少，加上今晚連9個打數沒安打，6日之後10場比賽沒有先發。

天使主場今天靠著大谷翔平的3分全壘打，前2局就轟下對方先發投手，早早取得6比1領先。印地安人雖然3支全壘打反擊，仍無力挽回局面。天使主場賽後點亮勝利煙火，戰績18勝22敗在美聯西區排名第4。

天使 大谷翔平

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