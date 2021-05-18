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棒球／天賦異稟！ 克蕭秀「巨掌」單手抓6顆球

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）能單手抓住6顆球。 美聯社。
道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）能單手抓住6顆球。 美聯社。

贏得3座塞揚獎、1座年度MVP，還有什麼是道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）辦不到的？美媒《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）近日在推特上，分享克蕭單手抓住6顆球的照片，讓粉絲們相當驚訝。

昨(17)日道奇與馬林魚之戰，在場邊觀戰的克蕭卻成為比賽焦點，他將球一顆一顆塞往左手上，單手將6顆球給抓住，看起來游刃有餘，把玩的畫面也遭攝影師全程捕捉。

大聯盟官網記者記者艾德勒（David Adler）指出，這並不是克蕭首度這麼做，早在2016年，克蕭就展示了這項驚人天賦，不過艾德勒也表示，生涯拿下5座賽揚獎及4座防禦率王的名人堂左投「巨怪」強森(Randy Johnson)，身高208公分的他，單手甚至可以抓住7顆球。

比起棒球員，籃球選手若擁有「巨掌」，在場上可說是佔盡優勢，NBA快艇隊的雷納德（Kawhi Leonard）雖然是標準小前鋒身材，但他的手掌寬度可達達9.75英吋(約為25公分)，而獨行俠替補中鋒「巨神兵」馬揚諾維奇（Boban Marjanovic），雖然並未具體量測，但根據媒體推斷，224公分的馬揚諾維奇手掌寬度約為11英吋(約為28公分)。

強森

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