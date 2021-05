棒球／天賦異稟！ 克蕭秀「巨掌」單手抓6顆球

贏得3座塞揚獎、1座年度MVP,還有什麼是道奇王牌投手克蕭(Clayton Kershaw)辦不到的?美媒《The Athletic》記者阿達亞(Fabian Ardaya)近日在推特上,分享克蕭單手抓住6顆球的照片,讓粉絲們相當驚訝。

not sure if Clayton Kershaw has enough baseballs in one hand tbh pic.twitter.com/p99X458a78