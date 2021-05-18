MLB／先知是寂寞的 沙胖看大谷MVP級成績攤手

「二刀流」大谷翔平本季第13轟出爐，獨占全壘打榜領先，今天把一顆超高的大壞球敲成三分砲，又引起各界狂噴驚嘆號，昔日洋基名投沙巴西亞（CC Sabathia）搬出他的昔日發言，證明他早就看好大谷翔平有能耐打出MVP級的成績單。

天使今天與印地安人隊交手，大谷翔平第2局敲出三分砲，這是他的本季第13轟，單獨站上全壘打榜領先，且因球進壘點根本是顆超高的大壞球，又引起各界討論。

這顆球進壘高度接近大谷翔平的眼睛，根據大聯盟官網指出，進壘點距離地面4.19呎高，為今年形成全壘打的挨轟球裡第二高，僅次於阿斯圖提歐（Willians Astudillo）的4.24呎。

沙巴西亞在推特留言：「我早就說過啦！」附帶雙手一攤的符號，隨後翻出他在4月9日於個人節目R2C2的發言，當時他表示，如果大谷翔平可以保持健康，他將會繳出能贏得年度MVP的成績。

I said what I said about Ohtani…



¯\_(ツ)_/¯ — CC Sabathia (@CC_Sabathia) May 18, 2021

其實早在2020年4月，沙胖就曾在節目裡表示，「別人常常對我的想法覺得好笑，但我會持續這麼說，大谷翔平是我此生見過最棒的棒球選手。」沙胖表示，「他能把球打到900呎遠，可以投出99哩的球，有其他人能辦到嗎？沒有其他人能在大聯盟辦到這樣的事。」

沙胖也截出大谷開轟出棒瞬間的圖片，對於他把超高壞球、超低壞球都打成全壘打的能力，回應哭笑不得、攤手的表情符號。