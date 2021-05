MLB／先知是寂寞的 沙胖看大谷MVP級成績攤手

「二刀流」大谷翔平本季第13轟出爐,獨占全壘打榜領先,今天把一顆超高的大壞球敲成三分砲,又引起各界狂噴驚嘆號,昔日洋基名投沙巴西亞(CC Sabathia)搬出他的昔日發言,證明他早就看好大谷翔平有能耐打出MVP級的成績單。

天使今天與印地安人隊交手,大谷翔平第2局敲出三分砲,這是他的本季第13轟,單獨站上全壘打榜領先,且因球進壘點根本是顆超高的大壞球,又引起各界討論。

這顆球進壘高度接近大谷翔平的眼睛,根據大聯盟官網指出,進壘點距離地面4.19呎高,為今年形成全壘打的挨轟球裡第二高,僅次於阿斯圖提歐(Willians Astudillo)的4.24呎。

沙巴西亞在推特留言:「我早就說過啦!」附帶雙手一攤的符號,隨後翻出他在4月9日於個人節目R2C2的發言,當時他表示,如果大谷翔平可以保持健康,他將會繳出能贏得年度MVP的成績。

I said what I said about Ohtani…



¯\_(ツ)_/¯