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MLB／勇士22歲投手怒捶板凳搞到骨折 總仔：有夠丟臉
年輕人真的別太衝動，勇士隊22歲投手伊諾亞（Huascar Ynoa）昨天先發4.1局退場時，對自己的表現不滿意，揍休息區板凳出氣，結果自己的右手骨折，休兵幾個月跑不掉，
伊諾亞昨天對釀酒人隊先發，投4.1局被敲9安打、失5分，下場時怒捶板凳，當下雖有些不適，但他感覺並不嚴重，直到飛回亞特蘭大的包機上，疼痛感越來越劇烈，今天隊醫診斷確認右手骨折。
「真的很丟臉」，勇士總教練史尼克（Brian Snitker）今天賽前宣布此事，他也知情伊諾亞是因怒捶板凳而受傷，「他不會是第一人，也不會是最後一人，或許不會有人比他自己感覺更難受了吧！」
史尼克表示，伊諾亞的傷勢預計要休息幾個月，他的心情也很沮喪，「我不喜歡看到這樣的狀況，他的表現很好，這對我們是很重大的損失。」
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