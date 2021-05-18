MLB／轉戰道奇尚無退休計畫 普荷斯：油箱還有油

傳奇球星普荷斯（Albert Pujols）的生涯，駛入下一站，今天道奇隊為他舉辦加盟記者會，他穿上道奇55號球衣的首戰，就擔任先發4棒、一壘手，他也鄭重表態本季不會在季中的任何時間點宣布退休計畫，「我感覺我的油箱裡還有油。」

普荷斯月初遭到天使隊釋出，準名人堂級的球員落得如此下場，令外界不勝唏噓，但他很快就找到下一個落腳處，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）和總裁弗里德曼（Andrew Friedman）與他洽談後，他很快選定了新東家。

今天首度穿上道奇戰袍亮相，普荷斯也透露這段時間的心境，對於天使球團對外表示的他想要固定先發一壘出賽，普荷斯回應，「那是我的目標，這兩年來從未改變，但我也在春訓時就說過了，給我的任何角色，我都會接受。」

普荷斯表示，他能理解球團的決定，在商言商，他沒有任何難受的感覺，「他們與我談過了，這就是結果，我只能向前看，而我很高興現在有機會穿上不同的球衣。」

這是他生涯首度在季中換件球衣，由於慣穿的5號球衣已有主人席格（Corey Seager），他選擇了55號球衣，「我告訴道奇，我願意做任何事情，代打、一壘或是任何他們想要我做的事。」

他也透露，遭到釋出後，不曾懷疑過自己的生涯是否還能延續，他每天維持訓練、等待機會上門，有好幾支球隊都曾聯繫，但道奇在上周四來電後，他的興趣馬上被點燃了。

「我們有一段很棒的對話，過程很順利，而他們也有很棒的規畫，他們很期待我可以加入。」普荷斯表示，「我很期待可以幫助道奇在今年爭取另一枚冠軍戒指。」