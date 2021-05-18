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MLB／史丹頓進傷兵名單 總仔被問到傷病史也無解

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
史丹頓最終還是被放進10天傷兵名單，談到他的傷病史，總教練布恩（Aaron Boone）也很是無奈。 法新社
史丹頓最終還是被放進10天傷兵名單，談到他的傷病史，總教練布恩（Aaron Boone）也很是無奈。 法新社

洋基隊連日來觀望「怪力男」史丹頓Giancarlo Stanton）的四頭肌傷勢狀況，終於還是在今天做出決定，將他放進10天傷兵名單，談到他的傷病史，總教練布恩（Aaron Boone）也很是無奈。

史丹頓從14日起就沒有出賽，他因左四頭肌拉傷掛傷號中，洋基原先認為不到需要進入傷兵名單的程度，讓他休息幾天就可歸隊，但拖到今天還是決定將他放進傷兵名單。

史丹頓本季累積打擊率2成82、敲出9轟，現在因傷必須先脫離戰線，進入傷兵名單日期可回溯到15日，最快可在25日回返賽場，洋基也設定他可在那天回歸。

布恩表示，「那是我們的期待，但還需要觀望看看，他現在是每日觀察的狀態，我不覺得這是太嚴重的傷勢。」史丹頓今天仍隨隊到客場出戰遊騎兵，尚未進行檢查，但球團已在考慮送他去照MRI。

史丹頓的傷兵史豐富，來到洋基後僅第一年還算健康寶寶，近兩年合計出賽41場，現在又進入傷兵名單，媒體也問起布恩對此的看法，而她回應，「我不知道該怎麼回答，他的狀況一直都很好、很努力，也有在照顧自己的身體。」

布恩表示，「他這幾年來確實常有大大小小傷勢，也因為他的傷病史，這次我們決定保守一點。」

史丹頓 洋基 Giancarlo Stanton

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