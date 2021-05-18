MLB／4天前才誕生的百年紀錄 洋基王牌柯爾用61K改寫

4天前才剛誕生的大聯盟百年紀錄，今天寶座就換人，洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）對遊騎兵隊先發，投出此役第1個保送之前，先送出5次三振，讓他累積投出61次三振期間沒有保送，改寫釀酒人投手柏恩斯（Corbin Burnes）的58K。

這段不知保送是何物的日子裡，柯爾賽前已經累積56K，逼近柏恩斯的紀錄，他此役開賽先讓卡洪（Willie Calhoun）敲出二壘打，隨後連飆3K、累積59K，跨越柏恩斯的紀錄。

柯爾第2局遭遇亂流，被敲4安打、有3支長打，包括賈西亞（Adolis Garcia）的陽春砲，單局失血3分，但也在這局送出1K，第3局再三振首位打者卡洪，才對下一棒賈羅（Joey Gallo）投出保送，為這項難得紀錄畫下句點。

柯爾在投出61次三振的期間沒有任何保送，為大聯盟史上第一人，寫下「柯爾障礙」，他的前一次保送已是4月13日對藍鳥時投出，相隔超過1個月才再出現保送。

然而柏恩斯仍保有一項頭銜，他的紀錄是由開季起算，連投了58次三振後才出現本季的第1次保送，因此開季連續三振、無保送紀錄仍屬於柏恩斯。