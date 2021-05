MLB／金鶯狀元轟超大號全壘打 最後還打臉自己

大聯盟近年的戰績越來越令人失望,農場的新秀表現是金鶯隊球迷心中唯一的慰藉,尤其是陣中選秀狀元捕手魯奇曼(Adley Rutschman),今天(17日)小聯盟2A的賽事中,他敲出一發超大號的右外野全壘打,最後還擊中了電子看板上自己的面像上。

魯奇曼是2019年金鶯隊以第一指名選進的狀元捕手,當年21歲的他被喻為是哈波(Bryce Harper)以來的最佳新秀,左右開弓的他不免俗令人聯想到過去還沒升上大聯盟,就被外國鄉民捧上天的威特斯(Matt Wieters),魯奇曼本季從小聯盟2A起步,目前打擊三圍.231/ .444/ .513,附帶3支全壘打和10分打點,今天的比賽也靠著這發全壘打助球隊以13:12拿下勝利。

ADLEY RUTSCHMAN IS A PROBLEM!!!! 434 foot BOMB off of his own face on the big screen. What a shot



pic.twitter.com/3aegGaUjWC