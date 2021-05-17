MLB／不復去年王牌身手 前田健太又投不滿5局退場

雙城隊先發投手前田健太今（17）日對陣運動家再次登板，不過比起去年縮水賽季的王牌身手，本季的他尚未脫離迷霧，再次撐不滿5局，僅投4局失5分退場，而雙城打線雖在後半戰局有所反擊，最終仍因牛棚不穩以7：6在主場吞下敗仗。

雖然開賽之初狀況稱不上好，但前田健太仍靠著經驗與配球策略解決打者，前四局僅丟1分，然而來到第五局一切豬羊變色，他在無人出局的情況下一連被敲出4支安打，在教練上場溝通後只好黯然退場，合計主投4局挨8安，失5分有3分責失，僅投出2次三振與1次保送，

儘管建隊以兇猛的打線為基石，然而雙城本季投手群的崩盤也成為壓倒駱駝的最後一根稻草。去年的前田健太可是一個自責分率不到3，平均每場先發可以吃下6局以上的王牌投手，而本季卻急速下滑，8場先發僅投37.2局就被打49支安打，自責分率高達5.26，且退化的不只他一人而已，這造就了雙城開季以來僅13勝25敗的慘澹戰績。

賽後雙城總教練波德利（Rocco Baldelli）表示：「前田健太在投球的時候感覺髖關節有一點緊繃，但因為還不到不能投的程度，所以讓他繼續待在場上，不過這確實不是100%的他。」