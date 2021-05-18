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MLB／今日戰績表 天使大谷翔平再開轟擊退印地安人
MLB今日戰績表
巨人 6:3 紅人
大都會 3:1 勇士
白襪 16:4 雙城
國民 3:7 小熊
洋基 2:5 遊騎兵
印地安人 4:7 天使
響尾蛇 1:3 道奇
洛磯 0:7 教士
老虎 4:1 水手
MLB明日賽程
時間 客場 主場
06:40 巨人 vs. 紅人
07:05 馬林魚 vs. 費城人
07:05 光芒 vs. 金鶯
07:20 大都會 vs. 勇士
07:37 紅襪 vs. 藍鳥
07:40 白襪 vs. 雙城
07:40 國民 vs. 小熊
07:45 海盜 vs. 紅雀
08:00 洋基 vs. 遊騎兵
08:10 釀酒人 vs. 皇家
09:38 印地安人 vs. 天使
09:40 太空人 vs. 運動家
10:10 響尾蛇 vs. 道奇
10:10 洛磯 vs. 教士
10:10 老虎 vs. 水手
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