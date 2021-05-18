MLB／今日戰績表 天使大谷翔平再開轟擊退印地安人

衛冕軍道奇近日以現金及日後待指定球員，從DFA名單當中挑走日籍野手筒香嘉智，更吃下約500萬元薪資，由於道奇內野人滿為患，簽下筒香嘉智的決定也讓外界霧裡看花，不過總教練羅伯茲（Dave Roberts

2021-05-18 16:31