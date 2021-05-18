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MLB／今日戰績表 天使大谷翔平再開轟擊退印地安人

聯合新聞網 / 整理
大谷翔平開轟。 美聯社
大谷翔平開轟。 美聯社

MLB今日戰績表

巨人 6:3 紅人

大都會 3:1 勇士

白襪 16:4 雙城

國民 3:7 小熊

洋基 2:5 遊騎兵

印地安人 4:7 天使

響尾蛇 1:3 道奇

洛磯 0:7 教士

老虎 4:1 水手

MLB明日賽程

時間 客場 主場

06:40 巨人 vs. 紅人

07:05 馬林魚 vs. 費城人

07:05 光芒 vs. 金鶯

07:20 大都會 vs. 勇士

07:37 紅襪 vs. 藍鳥

07:40 白襪 vs. 雙城

07:40 國民 vs. 小熊

07:45 海盜 vs. 紅雀

08:00 洋基 vs. 遊騎兵

08:10 釀酒人 vs. 皇家

09:38 印地安人 vs. 天使

09:40 太空人 vs. 運動家

10:10 響尾蛇 vs. 道奇

10:10 洛磯 vs. 教士

10:10 老虎 vs. 水手

球隊戰績表

太空人

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