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MLB／水手修理塞揚強投 畢柏連20場先發至少8K紀錄中斷

聯合新聞網 / 綜合報導
印地安人投手畢柏近況不佳，連續20場先發至少8K雖中斷，仍是紀錄保持人。 美聯社
印地安人投手畢柏近況不佳，連續20場先發至少8K雖中斷，仍是紀錄保持人。 美聯社

印地安人強投畢柏（Shane Bieber）進入五月後狀況直直落，除了前兩場先發總計被狂敲18支安打外，今（17）日面對水手又僅投4.2局就下場，其中拿手的三振秀只上演7次，也中斷了他連續20場先發都至少8K的紀錄。

畢柏今天投得辛苦，不到5局就花了103球，高用球數多少得歸咎於自己走鐘的控球，在三、五兩局都各送出了2次保送外，水手總能適時敲出安打也是主因之一，畢柏下場後球隊僅能在6局追回2分，最終就以2：3敗給水手，他也承擔此役的敗戰投手。

延續上季最後的12場先發，畢柏隔季連續20場達8K以上的紀錄也在今天被中斷，不過他仍是此紀錄的保持人，第二名要追溯至1999年9月25日的「巨怪」藍迪強森（Randy Johnson），他當時完成連續17場8K以上紀錄。

印地安人 畢柏 水手

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