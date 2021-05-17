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MLB／「法官」再升堂！近3戰4轟與大谷翔平並列全壘打王

聯合新聞網 / 綜合報導
紐約洋基隊「法官」賈吉（右）近期手感火燙。 美聯社
紐約洋基隊「法官」賈吉（右）近期手感火燙。 美聯社

如果要說洋基隊近期戰績回穩的功臣是誰，「法官」賈吉（Aaron Judge）絕對當仁不讓，他的手感火燙，除了近3戰敲出4轟，更是要回了久違的全壘打王寶座，以12轟與今（17）日敲出致勝紅不讓的大谷翔平並列第一。

客場出戰金鶯的洋基，三局時面對左投席默曼（Bruce Zimmermann），賈吉鎖定了他85.9英里的變速球送出左外野大牆，據聯盟《Statcast》數據顯示，這支全壘打的飛行距離長達443英尺，擊球初速更是高達114.7英里，據記者蘭絲（Sarah Langs）表示，這是他生涯第21支擊球初速超過114英里的全壘打，比他多的只有隊友「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton），多達46發。

雖然在三局上就取得5：2領先，不過金鶯打線可沒有坐以待斃，他們在三局下打進三分追平，4局再取得超前分，7、8兩局再各下2分保險分，即便洋基9局再有攻勢也無濟於事，終場就以10：6逆轉成功，也避免了系列戰的橫掃。

洋基 賈吉 金鶯

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