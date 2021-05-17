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MLB／遭大谷翔平敲逆轉轟 紅襪終結者讚他天賦驚人

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平的超前兩分砲，讓紅襪終結者巴恩斯救援失敗並吞下敗投。 美聯社
大谷翔平的超前兩分砲，讓紅襪終結者巴恩斯救援失敗並吞下敗投。 美聯社

「二刀流」大谷翔平今天第9局敲出超前兩分砲，幫助天使以6：5擊敗紅襪隊、結束4連敗，挨轟的紅襪終結者巴恩斯（Matt Barnes）記上救援失敗與敗投，賽後盛讚大谷翔平是他所見過最天賦異稟的棒球選手。

紅襪今天原有機會完成3連戰橫掃，巴恩斯8局提前登板、9局續投，先抓下前兩個出局數，接著面對楚奧特（Ｍike Trout），讓他敲出中外野飛球，巴恩斯坦言：「老實說，我以為比賽就會在這裡結束了。」

巴恩斯表示，「我知道他打向沒人的位置，但我覺得我們會有人衝過去接殺這球，但有時就是沒有發生，今天就是這樣。」

楚奧特的德州安打讓天使延續命脈，大谷翔平下一球就敲出逆轉兩分砲，巴恩斯說：「那支鳥安有點不走運，但有時就是會發生這種事，你投了一顆很棒的球，而對手打向三不管地帶，下一球我投了一顆紅中直球，就被大谷狠狠逮中。」

巴恩斯大讚大谷翔平，他表示，「我個人認為他是我們所見過身體條件最天賦異稟的棒球選手，我不知道是否有機會見到，有人可以投到101哩、把球轟到600呎遠，所以他真的很特別，他擁有驚人的天賦，希望他能保持健康、打出長遠的生涯。」

這是大谷翔平的本季第12轟，讓他再度並列全壘打榜領先，大聯盟生涯則是首度在9局敲出超前全壘打。

大谷翔平 紅襪 天使 Matt Barnes

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