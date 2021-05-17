MLB／大谷翔平祈禱奏效 生涯首度敲9局逆轉兩分砲

天使今天以6：5擊敗紅襪隊，結束4連敗，靠的是第9局「二刀流」大谷翔平掃出的逆轉兩分砲，這是他生涯第1支出現在9局的超前轟，是否為大聯盟生涯59轟裡最重要的一支？大谷翔平說：「我覺得是」。

大谷翔平的本季第12轟，讓他再度並列全壘打榜領先，更重要的是，直接幫近況低迷的天使打下一場重要的勝利。

天使今天啟用左打的羅哈斯（Jose Rojas）擔任開路先鋒，為了讓左、右打錯開，原本都擔任2棒的大谷翔平，今天與右打的楚奧特（Ｍike Trout）棒次互調，總教練麥登（Joe Maddon）賽前說：「只是小小的微調」，但這互換的兩棒成為今天的勝負之鑰。

8局提前上場的巴恩斯（Matt Barnes）續投第9局，先抓下兩個出局數，面對楚奧特的打席，他打向中外野，因內野布陣加上外野守得較深，反而沒有接到這球的機會，形成一支德州安打，大谷翔平則是鎖定第1球96.7哩四縫線直球出棒，轟出正好落在右外野邊線內的兩分砲。

在多數球場，這球會在出標竿前拐出界外，但芬威球場的右外野標竿距離本壘板僅302呎，使得這球可以在抵達標竿前仍留在界內。大谷說：「我抬頭看著球，祈禱它會留在界內，那是我打出去後唯一的想法。」

大谷翔平單場5支1，就是一支巨大的逆轉全壘打，麥登賽後評價這場比賽，他說：「就是靠一支鳥安和一發全壘打」。

天使前一次在僅差1個出局數就輸球的情況下敲出超前轟，已要追溯到2013年亢格爾（Hank Conger），大谷翔平知道這支全壘打對球隊有多重要，「賽前還處於連敗，系列賽的前兩戰也輸得很難看，這對我們來說是一場重要的勝利，這顯示了我們還是有能力擊敗任何球隊。」