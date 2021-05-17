沒有三十三不上舊金山 老將齊聚巨人讓球迷也按讚

目前例行賽進行將近四分之一，要說表現最令人感到驚奇的球隊絕對是巨人無疑（雙城或許也算，但是是爛得出奇）。自從四月底站上分區第一後，巨人就一直將不但是國聯西區兩強，而且很可能是當今全大聯盟最強的道奇與教士踩在腳下。雖說在最近兩場比賽都被海盜逆轉後巨人僅只領先教士半場及道奇一場。但以他們季前預測勝率甚至難過五成的陣容，能打出現在不僅暫居西區第一而且是國聯第一的亮眼成績，實在不得不讓人刮目相看。

不過對國內球迷來說，巨人最令人印象深刻的無疑是那句不知哪位天才球迷想出的「沒有三十三，不上舊金山」金句。也確實從上世紀末開始，巨人在建構打線上就一直信奉「家有一老，如有一寶」的鐵則。他們在2006年的打線平均年齡（Bat Age，根據Baseball Reference統計）一度接近34歲，陣中包括邦斯（Barry Bonds）在內有多達四名主力超過39歲。其中兩大外野手邦斯跟芬利（Steve Finley）更是都已年過四十。然而這些屆退的老球皮顯然早已有心無力。連續四年與季後賽無緣的巨人直到2009年開始年輕化，戰績才開始扶搖直上，隔年就拿下睽違五十多年的總冠軍，之後還開創了連續三次複數年必奪冠的輝煌傳統。

巨人從2009年起展開球隊年輕化工程，結果效率奇高，馬上就拿下2010、2012、2014三次世界大賽冠軍。 歐新社資料照片

就在巨人拿下三冠的同時，宿敵道奇也早已崛起，寫下至今尚未中斷的分區冠軍八連霸偉業。反觀巨人從2017年開始就一蹶不振，戰績如垂直落體般掉到全聯盟墊底。由盛轉衰的巨人不是沒有試圖補強過，但他們顯然沒有從之前「老齡化」的失敗吸取教訓，下重本交易來的兩大球星——當年的「海賊王」MVP外野手麥卡臣（Andrew McCutchen）、光芒鎮隊之寶三壘手隆戈利亞（Evan Longoria）來到巨人時都已年過31，表現開始走下坡，加入巨人後成績更是只退不進。然而不斷沉淪的巨人似乎從未反思過打線老化跟戰績不振的關聯性。自巨人打線的平均年齡又一次在2018年登上榜首，自此未曾讓出寶座。今年打到現在巨人的高齡打線更已達30.9歲，不但穩居第一遙遙領先居次的天使（30.3歲，而且在普荷斯（Albert Pujols）走人後可望大幅下降），更讓江山代有人才出的同區兩大勁敵道奇（28.7歲）、教士（27.7歲）望塵莫及。

說也奇怪，不知是迴光返照還是古人所說的「老驥伏櫪，志在千里」，今年巨人老將竟不約而同回春打出不俗的成績。其中領頭的自然是明星捕手波西（Buster Posey）。今年剛滿34歲的波西不但已為巨人蹲捕十多年出賽破千場，而且球員生涯MVP、新人王、打擊王一路獲獎無數。但再好的打者也難逃歲月這把殺豬刀的摧殘——更何況波西守備時必須蹲在體能消耗最大的捕手位置上。即便巨人為了保護波西不時安排他改任一壘手，進入2018年他的表現仍開始下滑，隔年更陷入生涯最大低潮——整季OPS只有.688。

巨人捕手波西(左)曾是拿下國聯新人王的那個翩翩少年，但一蹲十年之後兩鬢已白，打擊實力已大不如前。 美聯社

去年受疫情影響大聯盟到七月底才開打，但波西考量到他跟妻子剛剛收養了一對年幼的雙胞胎，為了家人的健康安全著想毅然決定棄賽。事後看來去年不出賽休養一整年對波西而言確實是最好的選擇。今年甫一開季波西就銳不可當在開幕賽及第二戰都轟出全壘打，他在四月份打出驚人的.361/.418/.705三圍外加6發全壘打，進入五月仍火力不減。目前波西的OPS高達1.131（如果不是因為打席不夠可排國聯第一），而且他本季出賽25場都是以捕手之姿上陣，目前戰爭指數（WAR）更高居全大聯盟捕手之冠。

除了波西又一次東山再起（他在2012年就拿過東山再起獎），與他一同為巨人效力十多年的兩位老臣——年屆33的一壘手貝爾特（Brandon Belt）與34歲游擊手克勞佛（Brandon Crawford）也都表現異常出色。巧的是這兩位「布蘭登」都跟波西一樣在前年陷入生涯最大低潮，但也都在球員生涯末期找回年輕的身手。貝爾特去年打擊三圍.309/.425/.591全創下生涯新高，是巨人戰到最後仍能一拼季後賽的最大功臣，目前他的OPS .855也還能排在國聯一壘手第三名。前年OPS掉到只有.654的克勞佛同樣是在上一季止跌回升（OPS .792），今年再接再厲打到現在更高達.857。再加上傑出的守備，克勞佛目前WAR也暫居國聯游擊手第二。除了這三位一生都奉獻給舊金山的「老巨人外」，前面提到的三壘手隆戈利亞今年表現也大有起色。目前「龍哥」的打擊三圍.241/.344/.426、OPS+達到117，跟其他三壘手相比毫不遜色。

巨人一壘手貝爾特（左）與游擊手克勞佛(右)也是一起在巨人待了11季，同名的兩人雖非親兄弟，合作了那麼久大概也情同兄弟，一起低潮也一起振作！ 美聯社

有了這四位老將的齊心協力，加上經過大幅翻新後先發投手陣容穩定的表現（目前防禦率2.79，僅次於大都會暫居全聯盟第二），以及一點點的運氣（道奇、教士不約而同為傷兵所困），巨人才能超越兩大強敵站上分區第一。雖說道奇跟教士的實力仍勝過巨人一籌，未來超越巨人多半只是時間問題。同時巨人也有自己的傷兵問題，幾位先發投手高斯曼（Kevin Gausman）、奎托（Johnny Cueto）、桑契斯（Aaron Sanchez）以及二壘手索拉諾（Donovan Solano）、外野手亞斯特詹斯基（Mike Yastrzemski）與狄克森（Alex Dickerson）還有工具人史戴拉（Tommy La Stella）都不斷進出傷兵名單。但相信由波西領軍的這群「老男人」們仍會不屈不撓，持續向旭日東昇的道奇跟教士發起挑戰。