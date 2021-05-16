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MLB／包爾7局10K無失分 道奇完封馬林魚收4連勝

中央社 / 洛杉磯15日綜合外電報導
包爾。 法新社
包爾。 法新社

MLB道奇今天靠賽揚強投包爾（Trevor Bauer）先發7局賞給對手10次三振，且一分未失的帶領下，以7比0完封馬林魚，收下近期一波4連勝。

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇今天在家迎戰佛羅里達馬林魚，道奇先發投手鮑爾此役用113球投滿7局，讓對手苦吞10次三振，且沒有送出任何保送，僅被擊出2支零星安打無失分；進攻上靠泰勒（Chris Taylor）、皮特斯（DJ Peters）各貢獻兩分打點奠定勝基，最終以7分之多贏球。在球隊贏球後，鮑爾收下他個人本季的第4勝。

但對道奇來說，這場比賽也有壞消息。他們隊上2020年世界大賽最有價值球員（MVP）席格（Corey Seager）今天在5局下半挨了一記觸身球，當時對方投手一記90英里的伸卡球擊中他的右手，讓他因此提前退場。之後道奇宣布，席格的手有骨折現象。

生涯第2度先發登板的馬林魚投手哈洛威（Jordan Holloway），此役投3局有2次三振、4個保送，被打2支安打，丟掉2分都是自責分，最後承擔敗投，這是他本季的第2敗。但他今天在3局上半2出局後，將鮑爾一記93英里四縫線速球擊成左外野方向安打，這是他MLB生涯的第1支安打。

道奇今天獲勝，收下4連勝，這是他們4月9日到17日拿下8連勝後，最長的連勝紀錄。

兩隊先發投手今天前3局的表現都很犀利，直到4局下半，特納（Justin Turner）、曼西（Max Muncy）敲出安打，史密斯（Will Smith）獲保送，道奇攻佔滿壘後，泰勒獲保送讓球隊先馳得點，這局他們得到兩分。

5下，道奇追加2分，以4比0領先馬林魚。

道奇8下1出局兩人在壘的情況下，推出皮特斯代打，他適時揮出中外野方向兩分打點安打，讓球隊擴大領先，這是他MLB生涯的頭兩分打點，之後貝茲（MookieBetts）擊出高飛犧牲打，讓道奇最終以7分之多贏球。

鮑爾

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