快訊

疫苗一劑難求…陸若強打兩岸防疫認知戰 蔡政府怎接招？

會考英文／愛不愛吃火鍋生活化入題 單字易讀難在冷門文法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／跑太瘋發生誤判？天使隊首局攻勢被大谷翔平澆熄

聯合新聞網 / 綜合報導
天使隊大谷翔平今天（16日）再以第二棒指定打擊先發出賽，不過卻少了昨天扛出「綠色怪物」的氣勢，面對紅襪，4打數僅在第一局出現1支滾地安打，其餘打席都被三振。 美聯社
天使隊大谷翔平今天（16日）再以第二棒指定打擊先發出賽，不過卻少了昨天扛出「綠色怪物」的氣勢，面對紅襪，4打數僅在第一局出現1支滾地安打，其餘打席都被三振。 美聯社

天使隊大谷翔平今天（16日）再以第二棒指定打擊先發出賽，不過卻少了昨天扛出「綠色怪物」的氣勢，面對紅襪，4打數僅在第一局出現1支滾地安打，其餘打席都被三振，而他也因跑壘誤判，在一二壘間被觸殺出局。

雖然首局就醞釀攻勢，靠著第一棒沃德（Taylor Ward）保送上壘，隨後的大谷也敲出打穿佈陣的三壘方向滾地安打，然而明明隊友還在二壘，他卻一股腦地往二壘衝，紅襪馬上回傳製造夾殺，輕鬆寫意地取得第一個出局數，播報員也表示：「這是個奇怪的Play。」而此舉也澆熄了天使隊該局的攻勢。

不知是否第一打席的誤判對大谷造成了心魔，他在後續的三個打席都慘遭三振，天使打線也集體熄火，全場僅出現零星3支安打，最終以0：9被紅襪隊完封。

大谷翔平

延伸閱讀

MLB／差1好球三振大谷 紅襪投手得到隊友支援「投滑球」

MLB／大谷姿勢彆扭轟出綠色怪物 聯盟驚嘆：不是人...

MLB／大谷翔平創多項超狂里程碑 美媒驚嘆「前所未見」

MLB／在KD申請大谷翔平交易後 透納：我該何去何從？

相關新聞

MLB／跑太瘋發生誤判？天使隊首局攻勢被大谷翔平澆熄

天使隊大谷翔平今天（16日）再以第二棒指定打擊先發出賽，不過卻少了昨天扛出「綠色怪物」的氣勢，面對紅襪，4打數僅在第一局出現1支滾地安打，其餘打席都被三振，而他也因跑壘誤判，在一二壘間被觸殺出局。

MLB／差1好球三振大谷 紅襪投手得到隊友支援「投滑球」

紅襪昨天以4：3險勝天使隊，投手歐塔維諾（Adam Ottavino）第8局連續三振大谷翔平、楚奧特（Mike Trou...

MLB／大谷姿勢彆扭轟出綠色怪物 聯盟驚嘆：不是人...

「打者翔平」近期狀況不慎理想，連帶使天使戰績直直落，不過今(15)日球隊作客東岸紅襪，大谷翔平在6上敲出一發飛越綠色怪物的陽春全壘打，也是個人本賽季第11轟，大谷的天生神力也讓大聯盟官方推特寫上「大谷

MLB／今日戰績表 洋基賈吉開轟勝金鶯

MLB今日戰績表 大都會 5:12 光芒 運動家 4:5 雙城 天使 0:9 紅襪 小熊 8:9(10局) 老虎 巨人 6:8 海盜 洋基 8:2 金鶯 皇家 5:1 白襪 勇士 5:

MLB／道奇又出手 從光芒DFA名單撿走筒香嘉智

筒香嘉智本周稍早遭光芒隊放進指定讓渡（DFA）名單，獲得來自道奇隊的青睞，道奇今天宣布從DFA名單挑選筒香嘉智，將以1名...

MLB／普荷斯的傳奇生涯還沒結束 1年合約前進道奇

準名人堂球星普荷斯（Albert Pujols）月初突遭天使隊釋出，令外界驚愕不已，今天傳出他的下一站確定，他將以1年大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。