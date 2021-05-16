MLB／跑太瘋發生誤判？天使隊首局攻勢被大谷翔平澆熄

天使隊大谷翔平今天（16日）再以第二棒指定打擊先發出賽，不過卻少了昨天扛出「綠色怪物」的氣勢，面對紅襪，4打數僅在第一局出現1支滾地安打，其餘打席都被三振，而他也因跑壘誤判，在一二壘間被觸殺出局。

雖然首局就醞釀攻勢，靠著第一棒沃德（Taylor Ward）保送上壘，隨後的大谷也敲出打穿佈陣的三壘方向滾地安打，然而明明隊友還在二壘，他卻一股腦地往二壘衝，紅襪馬上回傳製造夾殺，輕鬆寫意地取得第一個出局數，播報員也表示：「這是個奇怪的Play。」而此舉也澆熄了天使隊該局的攻勢。

不知是否第一打席的誤判對大谷造成了心魔，他在後續的三個打席都慘遭三振，天使打線也集體熄火，全場僅出現零星3支安打，最終以0：9被紅襪隊完封。