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MLB／道奇又出手 從光芒DFA名單撿走筒香嘉智

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
筒香嘉智。 歐新社
筒香嘉智。 歐新社

筒香嘉智本周稍早遭光芒隊放進指定讓渡（DFA）名單，獲得來自道奇隊的青睞，道奇今天宣布從DFA名單挑選筒香嘉智，將以1名球員或現金與光芒達成交易，筒香嘉智換件球衣、續留大聯盟。

光芒在2019年底付出240萬美元入札金取得議約權，與筒香嘉智達成兩年1200萬美元合約，今年為合約的第2年，但成績不進反退，至光芒心死之前，本季累積26場、78打數出賽，打擊率只有1成67。

光芒在12日將他放進DFA名單，球團需在7天內與其他球隊完成交易、下放小聯盟或是直接釋出，當時外界認為以筒香嘉智與薪水不符的成績，恐難獲得其他球隊青睞，而光芒也表態「3A歡迎他」。

結果今天道奇很有戲，先是媒體曝光已與普荷斯（Albert Pujols）達成1年大聯盟合約，球團尚未正式公布消息，倒是先宣布從DFA名單撿走筒香嘉智。

筒香嘉智在大聯盟從一壘、三壘到外野都曾守過，道奇找來他後，為了在40人名單挪出空間，先將近日進行肩膀手術、本季報銷的里歐斯（Edwin Ríos）放進60天傷兵名單。

筒香嘉智 光芒 道奇

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