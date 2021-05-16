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MLB／差1好球三振大谷 紅襪投手得到隊友支援「投滑球」
紅襪昨天以4：3險勝天使隊，投手歐塔維諾（Adam Ottavino）第8局連續三振大谷翔平、楚奧特（Mike Trout）堪稱關鍵，而歐塔維諾也透露當時得到了隊友波賈茲（Xander Bogaerts）的建議，「我問他該投什麼球，他說滑球。」
大谷翔平昨役第6局才剛開轟，歐塔維諾第8局登板、把關1分領先，對上大谷不敢大意，球數來到2好2壞後，投、捕手喊出暫停，波賈茲也加入討論。
歐塔維諾說：「我問他，他覺得我現在應該要投什麼，他說滑球，所以我照做了。」
歐塔維諾用這顆滑球三振了大谷翔平，下一打席再K掉楚奧特，完成1局投球任務，也收下本季第8個中繼點。
歐塔維諾透露，過去效力洛磯、洋基隊時，就會向場上隊友尋求配球意見，「他們也曾面對過我，知道在打擊區上碰上我的感覺，或許他們不是像大谷那樣的左打，但他們還是知道我的球在視覺上感覺是怎樣，所以他們的意見往往會管用。」
也或許只是心理作用，他說：「有時候從優秀球員那裡得到建議，會讓你更篤定、更有信心投出那顆球。」
紅襪今天續戰天使，這回贏得就輕鬆多了，以9：0取得大捷，天使吞下4連敗，而大谷翔平此役4打數敲出1安打、吞下3K，唯一安打還在壘間遭到夾殺，度過慘澹的一天。
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