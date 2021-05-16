MLB／普荷斯的傳奇生涯還沒結束 1年合約前進道奇

準名人堂球星普荷斯（Albert Pujols）月初突遭天使隊釋出，令外界驚愕不已，今天傳出他的下一站確定，他將以1年大聯盟合約加盟道奇隊，補強右打戰力，而這也將讓他的傳奇生涯可以續寫篇章。

普荷斯今年原是與天使的10年合約最後一年，沒想到卻在本月7日遭到釋出，傳奇球星落得如此下場，外界討論從沒少過，而現在他有望延續生涯。

多家媒體指出，有兩、三支球隊與普荷斯接觸，而他已選擇加盟道奇，球團則是尚未正式公布消息。

道奇目前以孟西（Max Muncy）為主戰一壘手，並不會因為普荷斯的到來而動搖地位。道奇之所以相中普荷斯，是因球隊在面對左投時的成績乏善可陳，加上可負擔一壘、三壘守備的里歐斯（Edwin Ríos），本周稍早剛進行肩膀手術、本季報銷，有了對一壘戰力的需求。

普荷斯目前累積出賽2886場、667轟、2112分打點、1852分，都是現役球員最多，加入道奇後，將讓他可以持續推進生涯成就，像是追逐生涯第3座世界大賽冠軍，挑戰「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez ）的696轟、史上第4地位。

至於道奇，在普荷斯到來後，陣中將有4位拿過年度MVP的球員，以及3位拿過塞揚的投手，無敵艦隊般的華麗陣容持續掛上星星。