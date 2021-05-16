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MLB／今日戰績表 洋基賈吉開轟勝金鶯
MLB今日戰績表
大都會 5:12 光芒
運動家 4:5 雙城
天使 0:9 紅襪
小熊 8:9(10局) 老虎
巨人 6:8 海盜
洋基 8:2 金鶯
皇家 5:1 白襪
勇士 5:1 釀酒人
遊騎兵 : 太空人
費城人 : 藍鳥
紅人 : 洛磯
國民 : 響尾蛇
紅雀 : 教士
印地安人 : 水手
馬林魚 : 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 洋基 vs. 金鶯
01:05 巨人 vs. 海盜
01:07 費城人 vs. 藍鳥
01:10 天使 vs. 紅襪
01:10 小熊 vs. 老虎
01:10 大都會 vs. 光芒
02:10 勇士 vs. 釀酒人
02:10 皇家 vs. 白襪
02:10 運動家 vs. 雙城
02:10 遊騎兵 vs. 太空人
03:10 紅人 vs. 洛磯
04:10 印地安人 vs. 水手
04:10 馬林魚 vs. 道奇
04:10 國民 vs. 響尾蛇
07:00 紅雀 vs. 教士
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