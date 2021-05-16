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MLB／今日戰績表 洋基賈吉開轟勝金鶯

聯合新聞網 / 整理
洋基隊賈吉開轟。 路透
洋基隊賈吉開轟。 路透

MLB今日戰績表

大都會 5:12 光芒

運動家 4:5 雙城

天使 0:9 紅襪

小熊 8:9(10局) 老虎

巨人 6:8 海盜

洋基 8:2 金鶯

皇家 5:1 白襪

勇士 5:1 釀酒人

遊騎兵 : 太空人

費城人 : 藍鳥

紅人 : 洛磯

國民 : 響尾蛇

紅雀 : 教士

印地安人 : 水手

馬林魚 : 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 洋基 vs. 金鶯

01:05 巨人 vs. 海盜

01:07 費城人 vs. 藍鳥

01:10 天使 vs. 紅襪

01:10 小熊 vs. 老虎

01:10 大都會 vs. 光芒

02:10 勇士 vs. 釀酒人

02:10 皇家 vs. 白襪

02:10 運動家 vs. 雙城

02:10 遊騎兵 vs. 太空人

03:10 紅人 vs. 洛磯

04:10 印地安人 vs. 水手

04:10 馬林魚 vs. 道奇

04:10 國民 vs. 響尾蛇

07:00 紅雀 vs. 教士

球隊戰績表

太空人

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