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MLB／道奇單局海灌8分助陣 克蕭丟5分照奪勝

中央社 / 洛杉磯14日綜合外電報導
道奇2局下海灌8分，讓此役丟了5分的克蕭照樣拿勝投。 法新社
道奇2局下海灌8分，讓此役丟了5分的克蕭照樣拿勝投。 法新社

洛杉磯道奇今天在主場迎戰邁阿密馬林魚，陣中打線2局下海灌8分，其中包括孟西的3分砲，終場道奇就以9比6取勝，先發投手克蕭也拿下個人本季第6勝。

除了孟西（Max Muncy）的3分全壘打，2局下有敲安貢獻打點的道奇打者還包括波拉克（AJ Pollock）、巴恩斯（Austin Barnes）、貝茲（Mookie Betts）和席格（Corey Seager）。

孟西今天敲出的全壘打是個人本季第8轟，也是他在最近3場比賽的第3轟。

道奇先發投手克蕭（Clayton Kershaw）也在2局下敲安進帳1分打點，他今天主投6局被敲6支安打失5分，並送出11次三振、1次保送，拿下個人本季第6場勝投，目前個人成績6勝3敗，防禦率3.20。

馬林魚先發投手艾坎塔拉（Sandy Alcantara）表現非常慘烈，僅投1.1局被擊出7安失8分，加上陣中打線火力沒能超越道奇，因此苦吞個人本季第3敗。

道奇今天贏球，本季例行賽戰績來到21勝17敗，暫居國家聯盟西區第3名；馬林魚輸球後，戰績為17勝21敗，位居國聯東區第4名。

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