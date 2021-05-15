MLB／今日戰績表 克蕭罕見丟5分靠隊友相挺奪第6勝
MLB今日戰績表
皇家 6:2 白襪
巨人 2:3(11局) 海盜
洋基 5:4 金鶯
天使 3:4 紅襪
小熊 4:2 老虎
大都會 2:3 光芒
費城人 5:1 藍鳥
勇士 6:3 釀酒人
皇家 1:3 白襪(雙重戰)
運動家 6:1 雙城
遊騎兵 4:10 太空人
紅人 6:9 洛磯
國民 17:2 響尾蛇
印地安人 3:7 水手
馬林魚 6:9 道奇
紅雀 4:5 教士
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:10 大都會 vs. 光芒
04:05 運動家 vs. 雙城
04:10 天使 vs. 紅襪
04:10 小熊 vs. 老虎
06:35 巨人 vs. 海盜
07:05 洋基 vs. 金鶯
07:10 皇家 vs. 白襪
07:10 勇士 vs. 釀酒人
07:10 遊騎兵 vs. 太空人
07:37 費城人 vs. 藍鳥
08:10 紅人 vs. 洛磯
08:10 國民 vs. 響尾蛇
08:40 紅雀 vs. 教士
09:10 印地安人 vs. 水手
09:10 馬林魚 vs. 道奇
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