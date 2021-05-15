MLB／今日戰績表 克蕭罕見丟5分靠隊友相挺奪第6勝

「打者翔平」近期狀況不慎理想，連帶使天使戰績直直落，不過今(15)日球隊作客東岸紅襪，大谷翔平在6上敲出一發飛越綠色怪物的陽春全壘打，也是個人本賽季第11轟，大谷的天生神力也讓大聯盟官方推特寫上「大谷

2021-05-15 11:25