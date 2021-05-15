MLB／大聯盟球員可望現身奧運！ 傳陳偉殷前搭檔披美國戰袍
在大聯盟主導的經典賽問世後，美國奧運棒球代表隊則多由小聯盟球員組成，不過根據大聯盟記者費桑（Mark Feinsand）報導，前金鶯明星捕手、也是台灣好手陳偉殷老搭檔的威特斯（Matt Wieters），將會代表美國出征美洲區資格賽。
2019年12強棒球賽失利後，美國隊前進東奧的方式剩餘美洲區資格賽及在台灣舉辦的6搶1，為了集結最強戰力，美國推出前天使老教頭索西亞（Mike Scioscia）接掌兵符，先前也傳出羅伯森(David Robertson)及日前遭海盜DFA的弗瑞茲爾（Todd Frazier），目前已前往美國訓練基地報到。
而另一大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）也報導，許久未出現在大聯盟賽場的貝利（Homer Bailey）及傑克森(Edwin Jackson)，也有望為美國隊效力，今日則傳出威特斯將是新成員。
去年賽季結束後，威特斯至今仍在自由市場尋求新東家，2009年登上大聯盟的他，曾4度入選全明星賽，並拿下2座金手套獎，生涯12年效力過金鶯、國民及紅雀，繳出2成49打擊率、146轟及0.722的OPS，曾與台灣好手陳偉殷同隊4年，也是陳偉殷登板時的主戰捕手。
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