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MLB／真的在「偷」暗號！ 馬林魚重砲調皮舉動引議
近年來大聯盟球員流行將戰術及暗號寫在紙條，隨身攜帶以備作戰，不料卻讓馬林魚重砲一壘手阿吉拉爾（Jesus Aguilar）找到新樂子，在場上光明正大竊取對手身上暗號，阿吉拉爾的舉動也引發外界熱議。
馬林魚昨(14)日客場挑戰響尾蛇，當響尾蛇捕手凱利（Carson Kelly）站上一壘時，阿吉拉爾將黏在他護腕上的暗號掀開來看，卻當場被凱利逮個正著，伸手試圖將阿吉拉爾的手拍掉，而阿吉拉爾立刻將手收回，表情如同做錯事的小孩一樣，畫面十分有趣。
Jesús Aguilar: Stealing Signs. pic.twitter.com/K4RenSHFz7— Rob Friedman (@PitchingNinja) May 14, 2021
不過這也不是阿吉拉爾首次出現調皮舉動，上個月與大都會的比賽，對手史密斯(Dom Smith)上到一壘，趁著對方脫下護具時，從史密斯的口袋中將疑似暗號的小卡掏出。也讓美媒笑稱阿吉拉爾光明正大「偷」暗號的舉動，破壞了以往大聯盟禁止偷暗號的不成文規定。
Did... Jesus Aguilar just pickpocket Dom Smith?? 👀— Spreads.ca (@SpreadsC) April 9, 2021
—#Spreads #Mets #DomSmith #JesusAguilar #DeGrom #MikeTrout #Yankees #Betting #Parlay #SportsBook #Win pic.twitter.com/NYwRxXCigF
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