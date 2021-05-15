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MLB／禁藥案後卡諾該何去何從？ 美媒嘆只有釋出一途

聯合新聞網 / 綜合報導
前明星二壘手卡諾（Robinson Cano）因第二次觸發禁藥規範，遭聯盟處以禁賽一年處分。 歐新社
前明星二壘手卡諾（Robinson Cano）因第二次觸發禁藥規範，遭聯盟處以禁賽一年處分。 歐新社

前明星二壘手卡諾（Robinson Cano）因第二次觸發禁藥規範，遭聯盟處以禁賽一年處分，今(15)有球迷問到，在球隊戰績漸漸回穩下，大都會是否沒有留下卡諾的必要？美媒《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）同意該球迷說法，也透露除了將卡諾釋出之外，很難再有其他辦法。

在卡諾第二次使用禁藥遭禁賽後，馬提諾曾向大都會總裁奧德森（Sandy Alderson）詢問，未來是否打算釋出卡諾，奧德森當時表示他還沒有想那麼遠，而馬提諾則認為大都會只能有一種選項，就是釋出卡諾。

馬提諾認為，綜觀大都會本季陣容，假設2022年全聯盟採用DH制情況下，阿隆索(Pete Alonso)及戴維斯(J.D. Davis)會輪流分擔指定打擊位置，史密斯(Dominic Smith)可能將移防到一壘，麥尼爾（Jeff McNeil）則是在二壘展現金手套等級的防守，完全沒有卡諾的容身之地。

最後馬提諾指出，大都會可能會再評估卡諾的攻擊能力，可能會視春訓狀況，再來決定卡諾去留。

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