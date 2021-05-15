MLB／最擔心的還是來了 洋基史丹頓突宣布高掛免戰牌

近期氣勢如虹的洋基，今(15)日與美東墊底的金鶯展開三連戰，原為進補戰績的好時機，不料賽前打擊手感火燙的「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton），卻因左股四頭肌緊繃而退出先發陣容，過往傷病史相當豐富的他，將讓洋基再次留下陰影。

有望角逐美聯MVP的史丹頓，本季繳出2成82打擊率、9轟、24分打點，全壘打支數排在全聯盟第6，而過去18場比賽中，史丹頓共獲81個打數擊出28支安打，打擊率3成78，期間一度締造連12場比賽安打的紀錄，洋基也在史丹頓棒子的帶動下，戰績來到21勝17負，僅以2場勝差落後紅襪。

史丹頓於2018年加盟洋基後，僅在首年有過完整出賽，隔年便因右膝扭傷時常出入傷兵名單，去年則因左腿筋拉傷僅出賽23場比賽，而本季目前為止史丹頓出席33場，已超越過去2年的單季出賽次數。

史丹頓退出先發打線的消息後不久，另一外野手希克斯(Aaron Hicks)也傳出左手腕腱鞘撕裂傷，洋基總教練布恩(Aaron Boone)表示，希克斯的傷勢不排除進行手術，但勢必得缺席一段時間。