快訊

雙北升第三級警戒 10大生活影響Q&A一次看

會考數學／近年最難！考題活化 考生：寫到想哭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／最擔心的還是來了 洋基史丹頓突宣布高掛免戰牌

聯合新聞網 / 綜合報導
「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）因傷宣布高掛免戰牌。 美聯社
「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）因傷宣布高掛免戰牌。 美聯社

近期氣勢如虹的洋基，今(15)日與美東墊底的金鶯展開三連戰，原為進補戰績的好時機，不料賽前打擊手感火燙的「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton），卻因左股四頭肌緊繃而退出先發陣容，過往傷病史相當豐富的他，將讓洋基再次留下陰影。

有望角逐美聯MVP的史丹頓，本季繳出2成82打擊率、9轟、24分打點，全壘打支數排在全聯盟第6，而過去18場比賽中，史丹頓共獲81個打數擊出28支安打，打擊率3成78，期間一度締造連12場比賽安打的紀錄，洋基也在史丹頓棒子的帶動下，戰績來到21勝17負，僅以2場勝差落後紅襪。

史丹頓於2018年加盟洋基後，僅在首年有過完整出賽，隔年便因右膝扭傷時常出入傷兵名單，去年則因左腿筋拉傷僅出賽23場比賽，而本季目前為止史丹頓出席33場，已超越過去2年的單季出賽次數。

史丹頓退出先發打線的消息後不久，另一外野手希克斯(Aaron Hicks)也傳出左手腕腱鞘撕裂傷，洋基總教練布恩(Aaron Boone)表示，希克斯的傷勢不排除進行手術，但勢必得缺席一段時間。

連戰 手術

相關新聞

MLB／剛說大谷累了延後登板 「打者翔平」敲第11轟

天使隊總教練麥登（Joe Maddon）今天宣布，「二刀流」大谷翔平的下一場投手登板，將會推遲幾天，但外界不必擔心，這次...

MLB／大谷姿勢彆扭轟出綠色怪物 聯盟驚嘆：不是人...

「打者翔平」近期狀況不慎理想，連帶使天使戰績直直落，不過今(15)日球隊作客東岸紅襪，大谷翔平在6上敲出一發飛越綠色怪物的陽春全壘打，也是個人本賽季第11轟，大谷的天生神力也讓大聯盟官方推特寫上「大谷

MLB／分析洋基招攬「故事哥」 美媒：托瑞斯去坐板凳

洛磯季前將明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）交易出去宣示重建決心，本季目前也如願以14勝24負居國聯爐主，而為了加速整建球隊，洛磯當家游擊手「故事哥」史托瑞（Trevor Story）極

MLB／怵目驚心！ 白襪阿布瑞尤與打者相撞倒地掛彩

季前才傷了主砲希曼尼茲(Eloy Jimenez)的白襪，又傳出壞消息了，今日與皇家的雙重賽首戰，一壘手阿布瑞尤（Jose Abreu）為了搶接多茲爾（Hunter Dozier）擊出的本壘上方界外飛

MLB／最擔心的還是來了 洋基史丹頓突宣布高掛免戰牌

近期氣勢如虹的洋基，今(15)日與美東墊底的金鶯展開三連戰，原為進補戰績的好時機，不料賽前打擊手感火燙的「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton），卻因左股四頭肌緊繃而退出先發陣容，過往傷

MLB／波賈茲兩分砲重擊 紅襪擊敗運動家終止3連敗

美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪柏格茨今晚首局下就開轟，擊出兩分全壘打及全場進帳3打點，助球隊以8比1擊敗奧克蘭運動家，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。