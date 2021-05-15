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MLB／分析洋基招攬「故事哥」 美媒：托瑞斯去坐板凳

聯合新聞網 / 綜合報導
美媒推測洋基為史托利（Trevor Story）最有可能的下家。 美聯社
美媒推測洋基為史托利（Trevor Story）最有可能的下家。 美聯社

洛磯季前將明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）交易出去宣示重建決心，本季目前也如願以14勝24負居國聯爐主，而為了加速整建球隊，洛磯當家游擊手「故事哥」史托瑞（Trevor Story）極有可能被當成交易籌碼，大聯盟記者費桑（Mark Feinsand）則推測，洋基或將成史托瑞的下家。

費桑與球迷活動熱絡，日前有球迷在推特問到紅雀是否有機會得到史托瑞，費桑指出這位明星游擊手有可能在交易大限前被擺上交易桌，也點名洋基、運動家、釀酒人、紅人及光芒，皆為買家的潛在人選。

其中費桑認為洋基是最合理的選項，條紋軍可將主戰游擊手托瑞斯（Gleyber Torres）移防至二壘，為史托瑞騰出游擊空間，不過費桑也點出2個問題，首先史托瑞今年年薪為1750萬美元，洋基可能將負擔最後兩個月共600萬美元的薪資，團隊薪資總額勢必將超過繳納豪華稅的門檻；其次是洋基陣容中，沃特（Luke Voit）守一壘，烏謝拉（Gio Urshela）扛三壘，二壘則是交由勒梅休（DJ LeMahieu），換來史托瑞將與托瑞斯位置重疊，而費桑認為考量沃特的傷病史，這一點或許不用太擔心，但也指出若洋基全員保持健康，若史托瑞真的來到洋基，今年進攻以及防守兩端都很掙扎的托瑞斯可能將從板凳出發。

費桑最後回應該球迷的問題，他表示目前紅雀主戰游擊手為迪隆（Paul DeJong），不太可能將史托瑞交易過來。

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