聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／大谷姿勢彆扭轟出綠色怪物 聯盟驚嘆：不是人...
「打者翔平」近期狀況不慎理想，連帶使天使戰績直直落，不過今(15)日球隊作客東岸紅襪，大谷翔平在6上敲出一發飛越綠色怪物的陽春全壘打，也是個人本賽季第11轟，大谷的天生神力也讓大聯盟官方推特寫上「大谷不是人類」
Shohei is not human. pic.twitter.com/4xy4iRtWss— MLB (@MLB) May 15, 2021
大谷翔平今擔綱先發二棒DH，首打席瞄準紅襪先發投手皮維塔（Nick Pivetta）的曲球，擊出左外野二壘安打，第二打席則是遭三振，6上第三打席同樣面對皮維塔，逮中一顆79英里曲球，雖然大谷翔平身體有些彆扭，但球還是飛上芬威球場著名的綠色怪物看台，幫助天使破蛋。
同時這也是大谷翔平本季第11轟，追上印地安人強打拉米瑞茲(Jose Ramirez)並列美聯最多，而大谷在最後一打席再遭三振，總計大谷今天4打數敲出2支安打，包含1支全壘打進帳1打點，打擊率小幅提升至2成64。不過紅襪在7下靠著達貝克（Bobby Dalbec）逆轉2分砲，幫助紅襪以4比3擊退天使。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言