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MLB／大谷姿勢彆扭轟出綠色怪物 聯盟驚嘆：不是人...

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平敲出本季第11轟。 美聯社。
大谷翔平敲出本季第11轟。 美聯社。

「打者翔平」近期狀況不慎理想，連帶使天使戰績直直落，不過今(15)日球隊作客東岸紅襪，大谷翔平在6上敲出一發飛越綠色怪物的陽春全壘打，也是個人本賽季第11轟，大谷的天生神力也讓大聯盟官方推特寫上「大谷不是人類」

大谷翔平今擔綱先發二棒DH，首打席瞄準紅襪先發投手皮維塔（Nick Pivetta）的曲球，擊出左外野二壘安打，第二打席則是遭三振，6上第三打席同樣面對皮維塔，逮中一顆79英里曲球，雖然大谷翔平身體有些彆扭，但球還是飛上芬威球場著名的綠色怪物看台，幫助天使破蛋。

同時這也是大谷翔平本季第11轟，追上印地安人強打拉米瑞茲(Jose Ramirez)並列美聯最多，而大谷在最後一打席再遭三振，總計大谷今天4打數敲出2支安打，包含1支全壘打進帳1打點，打擊率小幅提升至2成64。不過紅襪在7下靠著達貝克（Bobby Dalbec）逆轉2分砲，幫助紅襪以4比3擊退天使。

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